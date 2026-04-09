Eskişehirlilerden Esmek Kurslarına Yoğun İlgi

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) bünyesinde faaliyet gösteren ESMEK, her geçen yıl artan ilgiyle kent sakinlerinin yaşamına dokunmayı sürdürüyor. ESMEK kursları, her yaştan vatandaşa hem kişisel gelişim hem de meslek edinme fırsatı sunuyor.

Sanattan spora, el becerilerinden kişisel gelişime kadar geniş bir yelpazede açılan ESMEK kursları, katılımcılara yeni ufuklar kazandırırken sosyal hayata da aktif katılımı destekliyor. Özellikle kadınlar, gençler ve emekliler tarafından yoğun ilgi gören kurslar, üretkenliği destekleyen yapısıyla dikkati çekiyor.

Kurulduğu günden bu yana 300 bini aşkın kursiyerin hayatına dokunan ESMEK, bugün 350'den fazla branşta yüz yüze ve çevrim içi eğitimler sunuyor. El sanatlarından müziğe, bilişimden yabancı dillere, kişisel gelişimden çocuk eğitimlerine kadar birçok alanda verilen kurslar, katılımcıların hem hobi edinmesine hem de profesyonel beceriler kazanmasına olanak tanıyor.

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimler sonunda ortaya çıkan el emeği ürünler ise düzenlenen sergilerle vatandaşların beğenisine sunuluyor. Bu sayede kursiyerler hem öğrendiklerini sergileme hem de üretimlerini paylaşma fırsatı buluyor.

ESMEK yalnızca kent merkeziyle sınırlı kalmayarak Alpu, İnönü, Mihalgazi, Mihalıççık ve Sarıcakaya'da da eğitimlerini sürdürüyor. Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi, Yunusemre Eğitim Merkezi, Emek Eğitim Merkezi, 71 Evler Eğitim Merkezi, Şirintepe Eğitim Merkezi ile Emek Kafe ESMEK Sağlıklı Yaş Alma Atölyesi'nde eğitimler tüm hızıyla devam ediyor.

EBB, artan taleple birlikte kurs çeşitliliğinin her geçen gün genişletildiğini belirtirken, ESMEK'in Eskişehir'de öğrenmenin yaşı olmadığını bir kez daha ortaya koyduğunu vurguluyor.