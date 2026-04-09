Eskişehirlilerden Esmek Kurslarına Yoğun İlgi

09.04.2026 13:56  Güncelleme: 14:21
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ESMEK, farklı yaş gruplarından vatandaşlara kişisel gelişim ve meslek edindirme fırsatları sunan kurslar düzenlemeye devam ediyor. 350'den fazla branşta eğitim veren ESMEK, sanattan spora birçok alanda katılımcılara yeni ufuklar kazandırıyor.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) bünyesinde faaliyet gösteren ESMEK, her geçen yıl artan ilgiyle kent sakinlerinin yaşamına dokunmayı sürdürüyor. ESMEK kursları, her yaştan vatandaşa hem kişisel gelişim hem de meslek edinme fırsatı sunuyor.

Sanattan spora, el becerilerinden kişisel gelişime kadar geniş bir yelpazede açılan ESMEK kursları, katılımcılara yeni ufuklar kazandırırken sosyal hayata da aktif katılımı destekliyor. Özellikle kadınlar, gençler ve emekliler tarafından yoğun ilgi gören kurslar, üretkenliği destekleyen yapısıyla dikkati çekiyor.

Kurulduğu günden bu yana 300 bini aşkın kursiyerin hayatına dokunan ESMEK, bugün 350'den fazla branşta yüz yüze ve çevrim içi eğitimler sunuyor. El sanatlarından müziğe, bilişimden yabancı dillere, kişisel gelişimden çocuk eğitimlerine kadar birçok alanda verilen kurslar, katılımcıların hem hobi edinmesine hem de profesyonel beceriler kazanmasına olanak tanıyor.

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimler sonunda ortaya çıkan el emeği ürünler ise düzenlenen sergilerle vatandaşların beğenisine sunuluyor. Bu sayede kursiyerler hem öğrendiklerini sergileme hem de üretimlerini paylaşma fırsatı buluyor.

ESMEK yalnızca kent merkeziyle sınırlı kalmayarak Alpu, İnönü, Mihalgazi, Mihalıççık ve Sarıcakaya'da da eğitimlerini sürdürüyor. Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi, Yunusemre Eğitim Merkezi, Emek Eğitim Merkezi, 71 Evler Eğitim Merkezi, Şirintepe Eğitim Merkezi ile Emek Kafe ESMEK Sağlıklı Yaş Alma Atölyesi'nde eğitimler tüm hızıyla devam ediyor.

EBB, artan taleple birlikte kurs çeşitliliğinin her geçen gün genişletildiğini belirtirken, ESMEK'in Eskişehir'de öğrenmenin yaşı olmadığını bir kez daha ortaya koyduğunu vurguluyor.

Kaynak: ANKA

İsrailli Bakan’dan ateşkesin ilk gününde suikast tehdidi: Sırada o var İsrailli Bakan'dan ateşkesin ilk gününde suikast tehdidi: Sırada o var
100 bin lira ceza yiyen korsan taksiciden pes dedirten savunma 100 bin lira ceza yiyen korsan taksiciden pes dedirten savunma
Göztepeli taraftar, Galatasaray maçı öncesi aracının arkasına astığı pankartla olay çıkardı Göztepeli taraftar, Galatasaray maçı öncesi aracının arkasına astığı pankartla olay çıkardı
Bakan Yumaklı’nın “Örnek üretici“ dediği çiftçi video çekip yardım istedi Bakan Yumaklı'nın "Örnek üretici" dediği çiftçi video çekip yardım istedi
Esra Erol’da şok sözler Yusuf Çapar’dan eşi Derya Çapar’a ağır hakaret Esra Erol’da şok sözler! Yusuf Çapar’dan eşi Derya Çapar’a ağır hakaret
Bakan Gürlek: Çocuklara verilen cezaların yetersiz olduğu algısı var Bakan Gürlek: Çocuklara verilen cezaların yetersiz olduğu algısı var

13:47
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti’ye geçti Başkanvekili Şahin Biba oldu
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu
13:30
Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı
Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı
12:46
Bebeği aldırmadığı için yasak aşkını öldüren muhtar, sorguda her şeyi anlattı
Bebeği aldırmadığı için yasak aşkını öldüren muhtar, sorguda her şeyi anlattı
12:23
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı İran’dan ABD’ye gözdağı
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan ABD'ye gözdağı
11:29
Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik
Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik
11:11
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan ’ara seçim’ çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan 'ara seçim' çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
