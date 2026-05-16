Esnaf Geçim Sıkıntısını Anlattı

(İZMİR) - CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, İzmir'de pazarcı esnafını ziyaret etti. Uzun'a geçim sıkıntısı üzerinden dert yanan bir esnaf, "Acele seçim istiyoruz ona göre. Kurtulmak istiyoruz, İllallah ettik" ifadesini kullandı.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, İzmir'in Özdere Mahallesi'nde pazar esnafını ziyaret ederek ekonomik krize ilişkin sorunları dinledi. Artan maliyetler, düşen alım gücünden şikayet eden esnaf, geçim sıkıntısının her geçen gün derinleştiğini ifade etti. Uzun, esnafın yaşadığı sorunların çözümü için seçim çağrısında bulundu.

Bir başka esnaf ise "Çok büyük para veriyor Allah muhafaza. Hırsızlara çaldıracağız parayı. Hiç olmazsa para vermeyen, hırsız olmayanın yanına gitmesin diyorlar. Benim evimde kilit yok. Ben buraya geleli 12 yıl oldu. 12 yılda daha eşimle bir salonda oturup doğru düzgün yemek yiyemedim. Elin memleketlisi geliyor burada geziyor, sonra 15 gün tatil yapıyor. Onlar insan ama biz herhalde insan değiliz." diye konuştu.

Esnafın bu sözleri üzerine Uzun, "Bizi insan yerine koymayan yöneticilerimiz var. Biz insanız. Onlara da insan olduğumuzu ilk seçimde hatırlatacağız. Umudu karartmaya gerek yok. Bu ülke uzun bir süredir bu iktidarın elinde ama artık değiştirmek bizim elimizde. Bir an önce bunu yapacağız." dedi.