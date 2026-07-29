Esnaf Sorunları TBMM\'de Görüşüldü

(TBMM) - Yeni Parti'nin, esnafın yaşadığı sorunların araştırılması amacıyla verdiği Meclis araştırması önergesi TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü. Önergenin gerekçesini açıklayan Yeni Parti Mersin Milletvekili Talat Dinçer, son beş yılda 600 binden fazla esnafın iş yerini kapattığını belirterek, "Bu esnafı bu kadar ezmeye gerçekten bu hükümetin hakkı yok" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, Yeni Parti'nin esnafın yaşadığı sorunların araştırılması ve çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla verdiği Meclis araştırması önergesi ele alındı.

Önergenin gerekçesini açıklayan Yeni Parti Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Türkiye'de esnafın çalışanları ve aileleriyle birlikte nüfusun yaklaşık üçte birini oluşturduğunu belirterek, 2018'den bu yana yaşanan ekonomik kriz nedeniyle esnafın ağır sorunlarla karşı karşıya kaldığını söyledi.

"SON BEŞ YILDA 600 BİNDEN FAZLA ESNAF İŞ YERİNİ KAPATTI"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) verilerine göre son beş yılda 600 binden fazla esnafın iş yerini kapattığını ifade eden Dinçer, "Bu yıl sadece haziran ayı sonuna kadar yine TESK verilerine göre 60 binin üzerinde esnaf kepenk kapattı. Burada istatistik yarıştırmıyoruz, kapanan esnafın durumuna baktığımızda sönen ocaklar olarak görüyoruz; hem sermayesini kaybetti hem işini kaybetti hem geleceğini kaybetti" dedi.

Esnafın en büyük sorununun finansmana erişim olduğunu belirten Dinçer, kredi limitlerinin artırılmasına rağmen vergi, SGK ve kamu borçları nedeniyle birçok esnafın kredi kullanamadığını söyledi.

Yapılandırmalarda uygulanan faiz oranlarını da eleştiren Dinçer, "Yapılandırmaya gidiyorsun; anapara, faiz, artı üstüne bir de yüzde 29 faiz. Böyle yapılandırma olmaz. Bunu hiçbir esnaf da yerine getiremedi ve maalesef kredi kullandırılmadı" diye konuştu.

"ESNAFA 7200 PRİM GÜNÜ SÖZÜ TUTULMADI"

Cumhurbaşkanı tarafından seçim öncesinde verilen 7 bin 200 prim günü sözünün yerine getirilmediğini savunan Dinçer, "Yanında çalıştırdığı adam 7.200 günden emekli oluyor ama bu ülkeye katkı sunan esnafa 9 bin prim gün sayısını dayattınız. Hala bu sorun ortada duruyor" ifadelerini kullandı.

Esnafın emeklilikte de mağdur edildiğini öne süren Dinçer, yıllarca vergi ödeyip istihdam sağlayan esnafın en düşük emekli maaşıyla yaşamaya mahküm edildiğini söyledi.

"YABANCI ŞİRKETLERE TEŞVİK VAR, ESNAFA YOK"

Konuşmasının sonunda hükümetin yabancı şirketlere sağladığı teşvikleri eleştiren Dinçer, Rus ve Çinli şirketlere milyarlarca dolarlık destek verildiğini savunarak, "Ruslara, Çinlilere milyar dolarlık katkı sunuyorsunuz da bu ülkenin işçisine, çiftçisine, emeklisine, memuruna neden katkı sunmuyorsunuz?" dedi.

Dinçer, milletvekillerine çağrıda bulunarak, "Gelin bu araştırma önergesine 'evet' deyin, sahaya çıktığımızda bu insanların yüzüne bakacak yüzümüz olsun" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ GÜNDOĞDU: 2026'NIN İLK ALTI AYINDA 63 BİN 392 ESNAF KEPENK İNDİRDİ

CHP Grubu adına söz alan Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu ise esnafın yaşadığı sorunların ekonomik olduğu kadar toplumsal bir sorun haline geldiğini belirterek, "Bugün ekonominin bel kemiği olan orta direğin, esnaf ve sanatkarlarımızın çığlığını konuşuyoruz. 2 milyon 555 bin iş yeri, aileleriyle birlikte yaklaşık 18 milyon insanımızın yirmi üç yılda çözülemeyen sorunlarını konuşuyoruz" dedi.

Esnafın artan maliyetler, borç yükü ve finansmana erişim sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu ifade eden Gündoğdu, "Sabah dükkanını açamayan, akşama kadar satış yapabilecek miyim diye kaygılanan bakkalın, siftahsız kepenk kapatan terzinin, elektrik faturasını ödeyemeyen berberin, kirasını çıkaramayan kasabın, maliyetleri artan kahveci, şoför, minibüsçü, taksici ve kamyoncunun feryadını konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.

2026 yılının ilk altı ayında 63 bin 392 esnafın iş yerini kapattığını belirten Gündoğdu, "Her gün 252 esnafımız kepenk kapatmak zorunda kaldı. Bu sadece bir istatistik değildir; alın terinin ve umudun tükenmesidir" dedi.

Yeni Parti'nin esnafın sorunlarının araştırılmasına ilişkin grup önerisi, Genel Kurul'da yapılan oylamada AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.