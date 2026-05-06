Esnafa 400 Milyon Lira Destek
06.05.2026 00:57
Garanti BBVA ve GESOB iş birliğiyle 48 bin esnafa özel kredi kartıyla 400 milyon lira destek sağlanacak.

Garanti BBVA ile Gaziantep Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (GESOB) iş birliğinde esnafa özel hazırlanacak kredi kartıyla 48 bin üyeye 400 milyon liralık destek sağlanacağı belirtildi.

GESOB'dan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında esnafı bilgilendirmek için program düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GESOB Başkanı İsmet Özcan, programda yaptığı konuşmada, esnafın finansal yükünü hafifletmeye yönelik önemli bir adım attıklarını belirterek, "Esnaf ve sanatkarlarımızın her zaman yanında olmaya devam ediyoruz. Gaziantep'te bulunan 48 bin esnafa yaklaşık 400 milyon lira destek ile iş birliği ile sadece bir kart değil, esnafımıza ciddi anlamda ekonomik katkı sağlayacak bir destek modelini hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"GESOB Kart" ile oda aidatlarına destek sağlanacağını ve kredi kartı kullanımında yıllık kart ücreti alınmayacağını aktaran Özcan, esnafa 27 bin liraya varan promosyon imkanı sunulacağını ve işletmeler için ücretsiz POS cihazı desteğinin de sağlanacağını kaydetti.

Programda GESOB Kart'ın kullanım detayları, sağladığı avantajlar ve başvuru süreçleri hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
