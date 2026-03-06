Esnafın Yardım Ettiği Gençten Hırsızlık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Esnafın Yardım Ettiği Gençten Hırsızlık

Esnafın Yardım Ettiği Gençten Hırsızlık
06.03.2026 18:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de bir esnaf, yardım teklif ettiği gencin dükkânından eşyalarını çaldığını belirtti.

Mersin'in Toroslar ilçesinde bir esnaf, dükkanına gelerek aç olduğunu söyleyen gencin cep telefonu, tespih ve özel eşyalarını çalması üzerine şikayetçi oldu.

Turunçlu Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda beyaz eşya dükkanı bulunan Mustafa Algüllü'nün yanına giden bir genç, kalacak yeri olmadığını ve aç olduğunu söyledi.

İsmi belirlenemeyen genç, Algüllü'nün yemek almak için dükkandan ayrılmasının ardından kasanın çekmecesinde bulunan cep telefonu, tespih ve özel eşyaları alarak iş yerinden ayrıldı.

Döndüğünde genci bulamayan ve çekmecesindeki eşyalarının çalındığını fark eden Algüllü, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

"Bu olay beni çok üzdü"

Esnaf Mustafa Algüllü, AA muhabirine, iyi niyetle yaklaştığı birinden kötülük görmenin kendisini üzdüğünü söyledi.

Ailesinin olmadığını ve aç olduğunu söyleyen gence yardım etmek istediğini belirten Algüllü, "Yemek almaya gittim. Uzaklaştığım sırada kasanın çekmecesinde bulunan telefonum ve özel eşyalarımı alıp gitmiş. Bu olay beni çok üzdü. Bunu kendisinden beklemiyordum. Ben kendisine güvendim. Bana kötülük yaptığı için çok üzgünüm." diye konuştu.

Öte yandan şüphelinin Algüllü'nün iş yerinden uzaklaşmasının ardından kasanın olduğu yere girmesi ve bir süre sonra iş yerinden ayrılması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Cep Telefonu, Toroslar, Güvenlik, Ekonomi, Mersin, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esnafın Yardım Ettiği Gençten Hırsızlık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dubai’de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular Dubai'de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular
Çin’in Nostradamus’u Jiang Xueqin’in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor Çin'in Nostradamus'u Jiang Xueqin'in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor
Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı
Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz
Oval Ofis’te olay görüntü İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor Oval Ofis'te olay görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
İran bu füzeyi ilk kez kullandı 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor İran bu füzeyi ilk kez kullandı! 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor

18:34
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın 6 şirketine TMSF kayyum olarak atandı
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın 6 şirketine TMSF kayyum olarak atandı
18:10
Kuveyt petrol üretimini durdurdu
Kuveyt petrol üretimini durdurdu
17:07
Endişe yaratan görüntü: Neyse ki Azerbaycan’dan rahatlatan açıklama geldi
Endişe yaratan görüntü: Neyse ki Azerbaycan'dan rahatlatan açıklama geldi
17:04
Trump’tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet
Trump'tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet
16:45
Tebriz’de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı
Tebriz'de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı
16:27
İsrail, İran’ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 18:58:56. #.0.5#
SON DAKİKA: Esnafın Yardım Ettiği Gençten Hırsızlık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.