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Esnek Çalışma Sağlıkta Önemli

Sağlık-Sen Başkanı Doğan, esnek ve uzaktan çalışmanın sağlık hizmetleri için kritik olduğunu belirtti.

10.02.2025 14:58
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(ANKARA) - Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan esnek ve uzaktan çalışma modeline yönelik, "Esnek ve uzaktan çalışma konusunun kamu açısından ve özellikle kesintisiz bir hizmet olan sağlık hizmetleri açısından da değerlendirilmesi önemli bir adım olacaktır" dedi.

Sağlık-Sen Denizli Şubesi'nin İl Divan Toplantısı, Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, Genel Sekreter Durali Baki ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Irgatoğlu'nun katılımıyla yapıldı.

Toplantıda konuşan Genel Başkan Doğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, esnek ve uzaktan çalışma modeliyle ilgili çalışma yaptığının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından kamuoyu ile paylaşıldığını belirtti.

Doğan, "Ancak bu çalışmanın içerisinde, kamu ve sağlık hizmetlerinin de olduğuna dair bir açıklamada bulunmadı. Bu konunun kamu açısından ve özellikle kesintisiz bir hizmet olan sağlık hizmetleri açısından da değerlendirilmesi önemli bir adım olacaktır. Sağlık hizmetleri, özel bir istihdam ve çalışma modeli gerektirdiği için bu tür reformlar yapılırken sağlık profesyonelleri ve ilgili STK'ların görüşleri alınmalı, pilot uygulamalar ile de denenmelidir. Bu konuda Sağlık-Sen olarak üzerimize düşeni yapacak ve konuyu gündemde tutacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Faruk Doğan, Politika, Sağlık, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esnek Çalışma Sağlıkta Önemli - Son Dakika

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