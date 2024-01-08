Espiye Belediye Başkanı, cüzdanı sahibine ulaştıran personeli ödüllendirdi

Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, bulduğu cüzdanı sahibine ulaştıran belediye personelini ödüllendirdi.

Başkan Karadere, makamında ağırladığı temizlik personeli Şaban Abanoz ile sohbet etti.

Örnek davranışından dolayı Abanoz'u tebrik eden Karadere, şunları söyledi:

"Sizler gibi duyarlı personelimizin olmasından gurur ve onur duyuyoruz. Eminim ki Espiye Belediyemizin tüm personeli bu şekilde çalışıyor. Vatan, millet ve bayrak aşkıyla çalışıyorlar. Bundan dolayı da seni tebrik ediyorum. Belediyemizi yücelttin, aynı zamanda sen de yüceldin. Bizler sana tekrar çok teşekkür ediyoruz."

Şaban Abanoz ise alın teri ile kazanılan paranın helal kazanç olduğunu, bugüne kadar bu anlayışla yaşadığını ve bundan sonra da yaşamaya devam edeceğini kaydetti.

Başkan Karadere, Abanoz'a örnek davranışından dolayı bir maaş ödül verdi.