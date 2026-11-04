Espiye Belediye Başkanı Karadere, YENİ Parti'ye katıldı; rozetini Özgür Özel taktı - Son Dakika
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Espiye Belediye Başkanı Karadere, YENİ Parti'ye katıldı; rozetini Özgür Özel taktı

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Espiye Belediye Başkanı Karadere, YENİ Parti\'ye katıldı; rozetini Özgür Özel taktı
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31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Espiye Belediye Başkanı seçilen ve 22 Temmuz'da CHP'den istifa eden Erol Karadere, YENİ Parti'ye katıldı. Karadere'ye parti rozetini YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde taktı.

Haber: Barış Tüysüz

(GİRESUN) - Son yerel seçimlerde CHP'den Espiye Belediye Başkanı seçilen ve 22 Temmuz'da partisinden istifa eden Erol Karadere, YENİ Parti'ye katıldı. Karadere'ye parti rozetini YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel taktı.

Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere, YENİ Parti'ye katıldı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den belediye başkanı seçilen ve 22 Temmuz'da CHP'den istifa eden Karadere'ye rozetini, YENİ Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkan Özgür Özel taktı.

Karadere, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özel'i genel merkezde ziyaret ettiklerini belirterek, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in rozetimizi bizzat kendi elleriyle takdim etmesi bizler için ayrı bir anlam ve mutluluk taşıdı" dedi.

Karadere, kendisini ağırlayan YENİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Yaşar Tüzün ve Aylin Yaman ile Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş ve Aydın Milletvekili Evrim Karakoz'a da teşekkür etti.

Kaynak: ANKA
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