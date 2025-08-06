Giresun'un Espiye ilçesinde yedinci kattaki evin balkonundan düşen çocuk hayatını kaybetti.
Esentepe Mahallesi'nde ikamet eden Baran Y. (11), yedinci kattaki evlerinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Espiye Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Son Dakika › Güncel › Espiye'de Balkon'dan Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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