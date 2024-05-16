Espiye Soğukpınar Halk Eğitimi Merkezi'nde Yıl Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Espiye Soğukpınar Halk Eğitimi Merkezi'nde Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Espiye Soğukpınar Halk Eğitimi Merkezi\'nde Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Espiye'nin Soğukpınar beldesinde bulunan Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen el sanatları yıl sonu sergisi, belediye binası önünde gerçekleştirildi. 24 kursiyerin bir yıl boyunca emek vererek hazırladığı çalışmalar sergilenirken, İlçe Kaymakamı Taner Tengir, Halk Eğitim Merkezlerinin toplumun ihtiyaçlarına cevap vermek adına önemli bir rol oynadığını vurguladı. Sergi sonrasında kursiyerlere sertifikaları da takdim edildi.

16.05.2024 12:09
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Espiye'nin Soğukpınar beldesinde Halk Eğitimi Merkezi el sanatları yıl sonu sergisi açıldı.

Kurslara katılım sağlayan 24 kursiyerin bir yıl boyunca emek verdiği çalışmalar belediye binası önünde sergilendi.

Serginin açılış törenine katılan İlçe Kaymakamı Taner Tengir, burada yaptığı konuşmada, Halk Eğitim Merkezlerinin, toplumun değişen ve gelişen şartlarına göre çalışma gücünü artırmak ve geliştirmek adına önemli olduğunu belirtti.

Konuşmanın ardından kursiyerlere sertifika verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Espiye Soğukpınar Halk Eğitimi Merkezi'nde Yıl Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika

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