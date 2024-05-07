Espiye ilçesinde muhtarlara hizmet içi eğitim düzenlendi - Son Dakika
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Espiye ilçesinde muhtarlara hizmet içi eğitim düzenlendi

Espiye ilçesinde muhtarlara hizmet içi eğitim düzenlendi

Espiye ilçesinde Müftülük Toplantı Salonunda gerçekleştirilen hizmet içi eğitimde, köy ve mahalle muhtarlarına kamu hizmetlerini etkin, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde sunabilmeleri konusunda bilgi aktarıldı. Eğitimde muhtarlara görev, yetki ve sorumlulukları da anlatıldı. Hedeflenen ise muhtarların hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve yerel yönetimlerle iş birliğinin güçlendirilmesi.

07.05.2024 16:11
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Espiye ilçesinde muhtarlara yönelik hizmet içi eğitim düzenlendi.

Müftülük Toplantı Salonunda gerçekleştirilen eğitimde, kamu hizmetlerini etkin, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde sunabilmeleri konularında köy ve mahalle muhtarlarına bilgi aktarıldı.

Eğitimde, muhtarlara görev, yetki ve sorumlulukları da anlatıldı.

Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Hikmet Domaç, eğitimle muhtarların hizmet kalitesinin yükseltilmesinin, yerel yönetimlerle iş birliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Yerel yönetim, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Espiye ilçesinde muhtarlara hizmet içi eğitim düzenlendi - Son Dakika

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