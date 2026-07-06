Esra Işık'a Cezalar Verildi - Son Dakika
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Esra Işık'a Cezalar Verildi

06.07.2026 18:15
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Muğla'da protestoya katılan Esra Işık'a hakaret ve direnme suçlarından ceza verildi.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Milas ilçesinde Akbelen Ormanı çevresindeki acele kamulaştırma kararına ilişkin bilirkişi keşfi sırasında yapılan protesto sonrasında tutuklanan ve 42 gün sonra tahliye edilen Esra Işık'ın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Işık'a "kamu görevlisine hakaret" suçundan 44 bin 200 lira adli para cezası verdi, bu suç yönünden hükmün açıklanması geri bırakıldı. Işık'a "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan ise hapis cezası verildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde Akbelen Ormanı çevresindeki alanın acele kamulaştırılmasına karşı yapılan protestolar nedeniyle hakkında dava açılan  İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık'ın kızı Esra Işık'ın yargılandığı davada karar çıktı.

Milas 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Işık ve avukatları ile çevre örgütleri, köylüler katıldı. Mahkeme, Işık'ın "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçunu işlediğine hükmetti. Mahkeme, suçun alenen işlenmesi ve birden fazla kamu görevlisine yönelik olması nedeniyle artırımlar uyguladıktan sonra Işık'ı 44 bin 200 lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, bu suç yönünden hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verdi.

Mahkeme, Işık hakkında, "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan ise hapis cezasına hükmetti, bu hapis cezası yönünden hükmün açıklanmasının geri bırakılması, cezanın ertelenmesi veya seçenek yaptırımlara çevrilmesi şartlarının oluşmadığına karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Akbelen Ormanı çevresindeki Bağdamları, Çakıralan, Çamköy, İkizköy, Karacaağaç ve Karacahisar mahallelerinde bulunan toplam 679 parsellik tarım arazisinin, Yeniköy Termik Santrali'ne kömür sağlanması amacıyla 10 Ocak 2026 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile acele kamulaştırılmasına karar verilmişti.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından kamulaştırma kapsamındaki parsellerin değer tespiti ve el koyma işlemleri için dava açılırken, 30 Mart'ta kamulaştırma kararı verilen alanlarda bilirkişi keşfi yapılmıştı. Keşif işlemlerine bölgede karşı çıkan İkizköylü Esra Işık, aynı gün gece saatlerinde gözaltına alınmış, 31 Mart'ta sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.

Milas 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "görevi yaptırmamak için direnme" suçlamasıyla yargılanan Işık hakkında mahkeme, 11 Mayıs'ta yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye kararı vermiş, davanın ikinci duruşmasında Işık'ın yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebinin kaldırılmasına karar verilmişti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Muğla, Çevre, Son Dakika

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