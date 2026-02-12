Esra Üçcan\'dan \'Mon Coeur Gönül\' Yorumu

Türkiye'de belleklere kazınan şarkıları Fransızca yorumlayan Esra Üçcan, "Aldırma Gönül" şiirini "Mon Coeur Gönül" adıyla yeniden seslendirdi.

Sabahattin Ali'nin 1933'te kaleme aldığı "Aldırma Gönül"ü elektronik Fransız pop ile senfonik dokuyu bir araya getiren sanatçı, Fransız ve Türk kültürlerinin inceliklerini evrensel müzik diliyle dünyaya taşıyor.

Instagram'da şarkıları binlerce videoya eşlik eden Üçcan, bir istinat duvarı kazasında kolunu kaybetme riski yaşadı. Müzisyen, 1,5 yıl piyanoya dokunamadı ve kemik nakli oldu.

Üçcan, daha önce Müslüm Gürses'in "Nilüfer" ve Özdemir Erdoğan'ın "Bana Ellerini Ver" şarkılarını Fransızca yorumladı.

"Bu eserler dünyada dinlenmeye başladı"

AA muhabirine sanat hayatına dair açıklamalarda bulunan Üçcan, nihai amacının Türk kültürüne ait önemli eserleri dünyaya tanıtmak olduğunu belirterek, "İlham almam gerekiyor. Kendi sevdiğim şeyleri yapabiliyorum. Klasikleşmiş bestelerimize Fransızca sözler uyarlayarak bunları Fransızca şarkılara, şansonlara çevirdim. Baktım ki mirasımızı dünyaya tanıtma projem işe yarıyor. Bu eserler dünyada dinlenmeye başladı. Bunun üzerine yine seçimlerimi en kült, en bilinen şiirler veya besteler üzerinden yapmayı tercih ediyorum." dedi.

Üçcan, üretim sürecinde seçtiği müzikle veya şiirle kendini bağdaştırdığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Kültür mirasını çalışkan bir öğrenci gibi çalışırken kendi duygularıma da önem veriyorum. Biliyorum ki ben bir şey hissediyorsam başkaları da hisseder. O yüzden benim dünyamda bir eser yaratmanın birkaç önemli noktası var. Birincisi, benim hissedip sevmem. İkincisi, içinde bir nitelik ve bir kalite taşıması. Üçüncüsü, gündeme, dünyaya uyum sağlaması. Kim ne dinliyor, kim ne seviyor, bunlarla da ilgileniyorum. Çevreyi de analiz etmek gerekiyor. Dünya çok değişmeye başladı. Bu değişim, sanat üreticilerinin veya icra edenlerin lehine değil. Artık yapay zeka da bizim yerimizi almaya başladı."

Mimar ve müzisyen kimliğinin ardından yazarlığa da yöneldiğini ifade eden Esra Üçcan, 9 yaşında piyano çalmaya başladığını, diplomat olan babasının görevi nedeniyle farklı ülkelerde eğitim almasının mesleki yolculuğunu etkilediğini belirtti.

Üçcan, bu sürecin sonunda mimarlık eğitimi aldığını ve konservatuvar eğitimiyle iki alanda da meslek sahibi olduğunu anlattı.

"Bir insan yazmadan kendini iyi ifade edemez"

Bir müzikal yapmak istediğini de aktaran Üçcan, "Hazırladığım müzikal kitap oldu. Bütüncül olarak görsel ve işitsel sanatların hepsini benimsemiş durumdayım. Bir insan yazmadan kendini iyi ifade edemez. Yazmak da çok çalışmayı gerektiriyor. Bunların hepsi egzersiz. Çünkü divan edebiyatını coverladım (yeniden yorumladım). Kitapta herkes lirik konuşuyor. Benim kitabımı okuduktan sonra beyninizle müzikal konuşuyorsunuz çünkü içinde müzik var." şeklinde konuştu.

Üçcan, yaşamındaki kırılma anlarının sanat yolculuğunu güçlendirdiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Bunlardan biri benim vitiligo hastası olmamdır. 11 yaşımdan beri beni tedavi etmeye çalışıyorlar. Bir diğeri, diplomat çocuğu olduğum için hiç dilini konuşmadığım ülkeye gidip hiç kimseyle konuşamadığım, hiçbir şey anlamadığım ve o sınıflarda haftalarca, aylarca anlayana kadar oturduğum dönemler oldu. Bu anlar sizi güçlendiriyor. Son geçirdiğim kaza da bunlardan biridir. Bir istinat duvarından geri geri aşağı düştüm. Düştüğüm yer çok kötüydü, ölümden döndüm. İyileşme süreci 1,5-2 yıl sürdü."

Bu süreçte daha iyi iyileşebilmek için piyano çaldım. Önce bir yıl çalamadım. Sonrasında doktorum, kolumun iyileşmesi için piyano çalmamı önerdi. Böyle böyle daha iyi bir piyanist oldum. Sanatla barıştım. Bu iyileşme sürecinde düşünmeye, kitap okumaya, yazmaya ve piyano çalışmaya çok vaktim oldu."

Albüm çalışmalarından da bahseden Üçcan, "Sekiz şarkılı bir albüm hazırladım. Bu albümün şarkılarını sırayla yayınlıyorum. 16 Şubat'ta ikinci şarkı yayınlanıyor. Bu şekilde her ay bir şarkı yayınlayacağım. Bu arada bir sonraki albümümü de çalışıyorum. Bir de ikinci kitabımı bitirmeye çalışıyorum. Daha önce yaptıklarım şu anda yayınlanıyor. Asıl projem ise müzikal. Bir noktada kitabımın müzik halini sahneye koymak istiyorum." ifadelerini kullandı.