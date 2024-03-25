Sanatçı Eşref Ziya Terzi, " Zeytinburnu'nda Ramazan" etkinlikleri kapsamında hayranlarıyla buluştu.
Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen konser öncesinde Terzi, AA muhabirine, belediyelerin ramazana özel düzenledikleri etkinliklerin kültür ve sanata önemli katkılar sağladığını söyledi.
Dinleyicilerin konser programlarına gerçekten ilgi ve alaka gösterdiklerini dile getiren Terzi, "Ezgilerimizi seven, eserlerimizi yıllarca takip eden arkadaşlarımız ramazan aylarında bizi daha yakından takip etme fırsatı buluyorlar. En azından ramazanda ezgilere, ilahilere, tasavvuf musikisine doyuyorlar. Ramazan ayında tamamen ezgilerimize doyuyorlar diyebiliriz." dedi.
Terzi, konser için özel bir repertuvar hazırladıklarını belirterek, "Bize ayrılan süre sınırlı, o süreyi aşamıyoruz. Aslında 30 yılda oluşturduğumuz çok eserimiz var fakat belli eserleri okumak zorunda kalıyoruz." ifadesini kullandı.
"Yeni sinema filmimizin çekimlerine başlayacağız"
Yakında 2005 yapımı The İmam filminin devamı niteliğinde bir sinema filminin çekimlerine başlayacakları bilgisini veren Terzi, "Yeni sinema filmimiz 'Yeniden Başlamak' bir motosiklet kazasında hafızasını kaybetmiş bir adamın hikayesini konu alacak. Çekimlerine Haziranda başlayacağız, Aralıkta da vizyon planlıyoruz." şeklinde konuştu.
Kendi içinde bir olay örgüsü bulunan filmde birinci filme atıflar da bulunacağına dikkati çeken Terzi, "Çok güzel bir sinema filmi çıkacağını şimdiden söyleyebiliriz." değerlendirmesini yaptı.
Terzi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin ise "Çağımızın yaşadığı en büyük trajedi bu. Bu çağda oluşan hepimizi derinden etkileyen maalesef dünyanın gözünü, kulağını kapattığı bir katliam, bir soykırımla karşı karşıyayız. İnşallah bugünler de geçecek, ben hep ümitvarım, hayata hep böyle bakıyorum. Bugünler geçecek ama bizim bu olay karşısındaki tavrımız baki kalacak, bizim bu olaya yaklaşımımız kayıtlara geçecek." görüşünü paylaştı.
Yaklaşık bir saat süren konserde "Ağlama Karanfil", "Kalksam ve Dirilsem", "Söyle İstanbul", "Beyazıt Meydanında", "Ne Hallerdeyim", "Sensin Gülüm" ve "Zaman"ın da arasında bulunduğu sevilen eserler seslendirildi.
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