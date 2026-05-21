Estonya, Rus Dezenformasyonunu Kınıyor

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, Rusya'nın ülkelerine yönelik dezenformasyon kampanyası yürüttüğü gerekçesiyle Rusya'nın Tallin Maslahatgüzarı'nın Bakanlığa çağrıldığını bildirdi.

Tsahkna, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Tallin Maslahatgüzarı'nın Bakanlığa çağrıldığını, Rusya'nın dezenformasyon kampanyasını şiddetle kınadıklarının kendisine iletildiğini belirtti.

Rusya'nın yanlış suçlamalar ve kasıtlı provokasyonlar yaydığını savunan Tsahkna, "Şüpheye yer bırakmayalım. Estonya, topraklarının veya hava sahasının Rusya'ya karşı saldırılar için kullanılmasına izin vermemiştir. Bu iddialar yalan ve Rusya bunu bilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Tsahkna, Estonya ve Baltık ülkelerinde insansız hava araçlarının (İHA) görülmesinin Rusya'nın Ukrayna'ya karşı devam ettirdiği savaşın bir sonucu olduğuna işaret ederek "Estonya, propaganda ve tehditlerden korkmuyor. Bir NATO müttefikine yönelik tehdit, tüm NATO'ya yönelik bir tehdittir." ifadelerini kullandı.

Bu arada Rus hava sahasından gelen İHA'lar son aylarda birçok defa Baltık ülkeleri Litvanya, Estonya ve Letonya'da düşmüştü.

Yetkililer, bu İHA'ların Ukrayna'ya ait olduklarını, Rus hedeflerine yönelik saldırılar sırasında rotalarından saptıklarını doğrulamıştı.

Rusya; Letonya, Litvanya ve Estonya'nın hava sahalarını Ukrayna'ya ait İHA'lara açtığını iddia etmiş, uyarıları dikkate almamaları halinde karşılık vereceklerini bildirmişti. Baltık ülkeleri, Rusya'nın söz konusu iddialarını reddetmişti.