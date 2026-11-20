Estonya hükümeti, Rusya'dan ülkeye yönelik saldırı ve sabotaj girişimlerinin art arda devam etmesi nedeniyle Rusya ile kara sınırındaki geçişleri 1 Aralık'tan itibaren 6 ay süreyle durdurma kararı aldı.

Estonya kamu yayıncısı ERR'nin haberine göre, Estonya Başbakanı Kristen Michal ve Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, kabine toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Başbakan Michal, ülkesinin Rusya ile kara sınırındaki tüm sınır kapılarında geçişlerin 1 Aralık saat 07.00 itibarıyla durdurulacağını bildirdi.

Michal, Rusya'nın düşmanca faaliyetlerinde herhangi bir azalma görülmediğini belirterek, Avrupa genelinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tutumunu değiştirdiğine yönelik iyimser bir yaklaşımın bulunmadığını ifade etti.

Rusya'nın Estonya'ya yönelik farklı saldırılar gerçekleştirdiğini aktaran Michal, güvenlik kurumlarının yıllar içinde 10'dan fazla saldırı tespit ettiğini, Estonya'nın bu süreçte kararlı ve sakin hareket ettiğini vurguladı.

Michal, Rusya'nın son dönemde Estonya'ya yönelik art arda saldırılar düzenlediğini, son saldırının yine savunma sanayisini hedef aldığını ve saldırıların azalacağına dair bir işaret bulunmadığını belirtti.

Dışişleri Bakanı Tsahkna ise sınır geçişlerinin durdurulmasının sorumluluğunun Rusya'ya ait olduğunu belirterek, kararın son sabotaj girişimiyle bağlantılı olmadığını ifade etti.

Tsahkna, Rusya'nın hem Estonya'ya hem de genel olarak Avrupa'ya yönelik çok sayıda saldırı gerçekleştirdiğini ve bu saldırıların giderek ağırlaştığına dikkati çekti.

Estonya'nın Rusya ile sınır geçişlerini kısıtlayan tek ülke olmadığını belirten Tsahkna, Finlandiya'nın Rusya ile kara sınırını Aralık 2023'ten bu yana kapalı tuttuğunu, Letonya, Litvanya ve Polonya'nın da son yıllarda doğu sınırlarındaki geçişleri önemli ölçüde kısıtladığını aktardı.

Öte yandan, Rusya'da bulunan Estonya vatandaşlarına ülkeye dönüşlerini önceden planlamaları ve Rusya'ya seyahat etme ihtiyaçlarını dikkatle değerlendirmeleri tavsiye edildi.

Estonya hükümeti, 6 ay sonra ülkenin güvenlik çıkarları ve kamu düzeninin korunması amacıyla uygulamaya konulan kısıtlamanın değiştirilmesine gerek olup olmadığını değerlendirecek.

Hükümetin kararı yalnızca kara sınır kapılarından insanların ve araçların geçişini kapsarken, demir yolu üzerinden yük taşımacılığı mevcut kısıtlamalar çerçevesinde, sıkı gümrük denetimi altında devam edecek.

Estonya'da son olarak Rus istihbaratının talimatıyla ülkedeki savunma şirketlerinden Threod Systems'e sabotaj girişiminde bulunulduğu iddia edilmişti.