Estonya, Rusya ve Belarus menşeli tahılın Estonya'dan transitini yasakladı - Son Dakika
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Estonya, Rusya ve Belarus menşeli tahılın Estonya'dan transitini yasakladı

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Estonya hükümeti, Rusya ve Belarus menşeli tahılın Estonya üzerinden transit geçişini ulusal yaptırımla yasakladı. Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandığı günün ertesi günü yürürlüğe girecek ve bu ülkelerin Estonya'yı gelecekte tahıl transitinde kullanmasını tamamen engelleyecek.

Estonya hükümeti, Rusya ve Belarus menşeli tahılın Estonya üzerinden transit geçişini yasaklama kararı aldı.

Estonya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, hükümetin aldığı karar doğrultusunda Rusya ve Belarus menşeli tahılın Estonya üzerinden transit geçişi yasaklandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Karadeniz'den tahıl ihracatı büyük ölçüde dururken, Rusya'nın yeni güzergah arayışıyla Letonya üzerinden tahıl transiti son aylarda artış gösterdi.

Rusya ve Belarus şimdiye kadar tahıllarını ihraç etmek için Estonya'yı kullanmadı ancak yeni yasakla birlikte bu ülkelerin gelecekte Estonya'yı tahıl ihracatı için transit güzergahı olarak kullanması tamamen engellenecek.

Açıklamada görüşüne yer verilen Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, Rusya'nın Ukrayna limanlarına saldırarak Ukrayna tahılının dünya pazarına ulaşmasını engellediğine dikkati çekti.

Tsahkna, Rus tahılının Estonya üzerinden taşınmaması gerektiğini eylül ayında söylediklerini hatırlatarak, ulusal yaptırımla bu ihtimali tamamen ortadan kaldırdıklarını ve Rusya'nın savaşın sonuçlarını hafifletmesine yardımcı olmayacaklarını vurguladı.

Letonya ve Litvanya ile birlikte Rus tahılının Baltık ülkelerinin limanları üzerinden transit geçmemesi için çalıştıklarını ifade eden Tsahkna, Baltık ülkelerinin limanları üzerinden Rusya'nın savaş ekonomisinin desteklenmesine izin veremeyeceklerini belirtti.

Düzenleme, Estonya'nın Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı günün ertesi günü yürürlüğe girecek.

Avrupa Birliği (AB), Rusya ve Belarus'tan tahıl ürünlerinin ithalatını durdurmak amacıyla 2024'te bu ürünlere gümrük vergileri getirmişti ancak gümrük vergileri tahılın AB üzerinden üçüncü ülkelere transit geçişini tamamen engellemiyor.

Kaynak: AA
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