Esvatini Kralı: Türkiye, Afrika ile bütünüyle ilgileniyor

GÖKHAN ÇELİKER/SÜMEYYE DİLARA DİNÇER - Güney Afrika ülkesi Esvatini'nin Kralı 3. Mswati, Türkiye'nin yalnızca Afrika'nın bir bölgesiyle değil bütünüyle ilgili olduğunu, eğitim ve ticaret gibi birçok alanda iyi ilişkilere sahip bulunduğunu söyledi.
Kral 3. Mswati, ?????3. Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) AA muhabirlerinin sorularını yanıtladı.
Esvatini ile Türkiye arasındaki iyi ilişkilerden çok memnun olduğunu dile getiren Mswati, "Birlikte çok şey yapıyoruz ve bildiğiniz gibi Türkiye, Afrika ile çok ilgilendi. Yalnızca bir bölgesiyle değil başta eğitim ve ticaret olmak üzere birçok alanda Afrika ile bir bütün olarak iyi ilişkiler kurdu." dedi.
Mswati, Afrika Birliğinin bir parçası olarak Türkiye ile birçok alanda birlikte çalıştıklarını belirterek, "Özellikle, hala gelişme sürecindeki ülkeler olarak Türkiye gibi teknolojide çok ileri bir ülkeyle ortaklık yapmak, bize çok faydalı olabilir ve bundan çok mutluyuz. Dolayısıyla Türkiye ile bilgi ve tecrübe paylaşımı, Afrika ülkeleri olarak hepimiz için çok iyi bir imkan." diye konuştu.
ADF'nin, tüm dünya liderlerinin fikir alışverişinde bulunabileceği çok önemli bir diplomasi forumu olduğunu vurgulayan Kral 3. Mswati, "Özellikle bugünlerde dünya çapında birçok komplikasyonumuz var ve her tarafımız gerginliklerle dolu. Bu nedenle, kargaşanın olduğu yerde diplomasiyi kullanmak, kesinlikle çok kritik öneme sahip." değerlendirmesinde bulundu.
"Kıyafetlerimiz mutluluğu temsil eder"
Kral 3. Mswati, sorunlara barışçıl çözüm yolları aramanın önemine dikkati çekerek, "Farklılıklarımız ne olursa olsun, onları çözmenin tek yolunun konuşmak olduğuna inanıyoruz. Bazı durumlarda aynı fikirde olmasak dahi diplomasiyi sürdürmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.
Antalya Diplomasi Forumu'nda geleneksel kıyafetleriyle dikkati çeken Mswati, "Biliyorsunuz, geleneksel kıyafetlerimiz çok uzun yıllar öncesinden, atalarımızdan geliyor. Eskiden böyle giyinirlerdi. Kıyafetlerimizin sahip olduğu bu renkler, her zaman mutluluğu temsil eder." ifadelerini kullandı.
Mswati, geleneksel kıyafetlerinin halklarının birlik ve beraberliğini temsil ettiğini ve tek millet olarak ülkelerinin iyiliği için birlikte çalışmalarını gerektirdiğini sözlerine ekledi.
Son Dakika › Güncel › Esvatini Kralı: Türkiye, Afrika ile bütünüyle ilgileniyor - Son Dakika
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