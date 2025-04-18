Et Fiyatları Kriz Seviyesine Ulaşıyor - Son Dakika
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Et Fiyatları Kriz Seviyesine Ulaşıyor

CHP'li Erhan Adem, kırmızı et fiyatlarının artışının alım gücünü aştığını ve protein krizine yol açtığını belirtti.

18.04.2025 11:12
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, kırmızı et fiyatlarının artık sadece enflasyonla açıklanamaz hale geldiğini belirterek, "Etiketteki rakamlar, halkın alım gücünün çok önünde seyrediyor. Bu gidişle yıl sonunda market raflarında, kasap camlarında '1.900 TL – 2.000 TL/kg' yazılı etiketler görmek kimseyi şaşırtmayacak. Bu yalnızca bir fiyat sorunu değil. Türkiye, bir protein krizine doğru sürükleniyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, kırmızını et fiyatlarındaki artışa ilişkin yazılı açıklama yaptı. Dana kıymanın kilosunun birçok ilde 700-900 lira ve yağsız bifteğin bin lirayı aştığını belirten Adem, "Yılın daha dördüncü ayında bu seviyeye geldiysek, aynı artış hızında gidersek aralık ayında fiyatların 2 bin TL bandına dayanması olası. Etiketteki rakamlar, halkın alım gücünün çok önünde seyrediyor. Bu gidişle yıl sonunda market raflarında, kasap camlarında '1.900 TL – 2.000 TL/kg' yazılı etiketler görmek kimseyi şaşırtmayacak. Bu yalnızca bir fiyat sorunu değil. Türkiye, bir protein krizine doğru sürükleniyor" dedi.

Adem'in yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"Eskiden sofraya haftada bir et koyabilen aileler, şimdi ayda bir koyabiliyor. Çocuklar et görmeden büyüyor. Bazı evlerde köfte artık hatıra, kıyma gramla alınıyor. Kasaplar bile söylüyor: 'Vatandaş geliyor, 250 liralık et alıyor, tartıya bile gerek kalmıyor.' Durum sadece bu kadar da değil. Etin azaldığı yerde sahtekarlık çoğalıyor. Piyasada kıyma diye satılan ürünlerin içinde ne olduğu belli değil; tavuk sakatatı, at eti, katkı maddesi… Etin yüzü değişti, tadı değişti, güveni gitti. Denetimler yetersiz, cezalar caydırıcı değil. Ucuza satılan ürünün içine ne karıştığı belli değil. İnsanlar artık 'et yiyorum' sanıyor ama aslında başka bir şey tüketiyor. Sağlık uzmanları alarm veriyor; protein yoksunluğu, dengesiz beslenme ve halk sağlığı sorunları kapıda.

Etin bu kadar pahalı olmasının ardında yıllardır yapılan yanlışlar yatıyor. Üretici desteklenmedi, hayvancılık sahipsiz kaldı. Mazot, yem, ilaç, elektrik derken üretim maliyetleri patladı. Besici artık dayanamaz hale geldi, ahırlar boşaldı. Arz düşünce, fiyat uçtu. İktidar ise hala ithalatla çözüm arıyor. Brezilya'dan, Uruguay'dan hayvan getirmekle bu sorun çözülmedi, çözülmeyecek. Getirilen hayvan da pahalıya geliyor, vatandaşa ucuz et olarak dönmüyor. Türkiye'de artık ete değil, etiketine bakılıyor. Ve biz bu sorunu konuşmazsak, yıl sonunda 'eti sadece zenginler yer' dediğimiz günlere döneriz. Bu bir uyarıdır. Et fiyatı artık sadece mutfak bütçesini değil, ülkenin geleceğini tehdit ediyor."

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Kaynak: ANKA

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