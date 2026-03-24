Üye Girişi
Son Dakika Logo

Et Tüketimi Demans Riskini Azaltıyor

24.03.2026 15:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

APOE4 geni taşıyanlarda düzenli et tüketimi demans riskini yüzde 45 azaltıyor.

İsveç'te yapılan araştırmada, "Alzheimer geni" olarak bilinen APOE4 varyantını taşıyan kişilerde düzenli et tüketiminin demans riskini yüzde 45 azaltabileceği tespit edildi.

Stockholm Üniversitesinden araştırmacıların yürüttüğü çalışmada, 60 yaş ve üzerindeki bilişsel açıdan sağlıklı ve yüzde 25'i APOE4 varyantını taşıyan yaklaşık 2 bin İsveçli yetişkin 15 yıl boyunca izlendi.

Alzheimer hastalığının en yaygın demans türü olduğu ve vakaların yüzde 90'ından fazlasının APOE4 geniyle bağlantılı olduğu biliniyor.

Araştırmada, söz konusu APOE4 gen varyantını taşıyan ve düzenli et tüketen kişilerde, daha az ya da hiç et tüketmeyenlere kıyasla demans geliştirme riskinin neredeyse yarı yarıya düştüğü saptandı.

Ayrıca, APOE4 taşıyıcılarında yüksek et tüketiminin hem zamanla daha iyi bilişsel performansla hem de düşük demans riskiyle ilişkili olduğu belirlendi.

Öte yandan, işlenmemiş kırmızı et ile tavuk eti arasında bilişsel etki bakımından anlamlı bir fark bulunmadığına işaret edilen araştırmada, işlenmiş et ürünlerinin ise APOE4 varyantından bağımsız olarak demans riskini artırdığına dikkati çekildi.

Araştırmanın bulguları "JAMA Network" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA

Demans, Demans, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 17:15:13. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.