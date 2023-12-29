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Et ve Süt Kurumu'nun 890 milyon TL banka borcu olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Et ve Süt Kurumu'nun 890 milyon TL banka borcu olduğu ortaya çıktı

CHP Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Et ve Süt Kurumu'nun bankalara olan 890 milyon TL kredi borcu nedeniyle batma noktasında olduğunu açıkladı. Kurum, Cumhurbaşkanlığı'nın talimatlarını yerine getiremeyerek banka kredilerine başvurmuş ve borçlanarak batmıştır. Adem, Et ve Süt Kurumu'nun tarım politikalarıyla çiftçileri batırdığını ve asıl görevini yerine getirmediğini belirtti.

29.12.2023 - 18:44,
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CHP Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, " Et ve Süt Kurumu'nda yapılan incelemeler sonucunda kurumun 890 milyon TL bankalara kredi borcu olduğu hesaplanmış. Maalesef kurum batma noktasında. Cumhurbaşkanlığı'nın verdiği talimatları öz kaynak sermayeleriyle yerine getiremeyen kurum, banka kredilerine başvurmuş ve bunun sonucunda 890 milyon TL krediyle borçlanarak batmıştır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Et ve Süt Kurumu'nun ticari faaliyetlerini sürdürebilmek adına bankalardan kredi kullanmak zorunda kaldıklarını açıkladı. Aden bugün yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Et ve Süt Kurumu'nda yapılan incelemeler sonucunda kurumun 890 milyon TL bankalara kredi borcu olduğu hesaplanmış. Maalesef kurum batma noktasında. Cumhurbaşkanlığı'nın verdiği talimatları öz kaynak sermayeleriyle yerine getiremeyen kurum, banka kredilerine başvurmuş ve bunun sonucunda 890 milyon TL krediyle borçlanarak batmıştır.

Bugün normal şartlarda Et ve Süt Kurumu, Türkiye'deki hayvancılığın üst seviyeye gelmesi, kaliteli et üretim ve verimin daha artması gereken et ve et ürünlerinde mutlaka verimliliği esas alan çiftçilerin de para kazanmasına destek olması gerekirken, bugün uygulanan politikalarla batırılmıştır. Asıl görevini yerine getirmemiştir. Uyguladığınız tarım politikaları her bir noktada maalesef Türkiye'deki çiftçileri batırmıştır. Böylelikle kurumlar da batmıştır."

Et ve Süt Kurumu\'nun 890 milyon TL banka borcu olduğu ortaya çıktı
Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Et ve Süt Kurumu'nun 890 milyon TL banka borcu olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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