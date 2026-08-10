Haber: İleyda ÖZMEN/ Kamera: Gurbetelli YALÇIN

(ANKARA) - Etimesgut Belediye Meclisi'nde Erdal Beşikcioğlu'nun tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde Etimesgut Belediyesi Başkan Vekilliği'ne Seda Dilber seçildi. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "CHP'ye ait olan bir belediye CHP'de kalmış oldu. Bizler emanetçiyiz, Sayın Başkan emanetçi. Kolektif akılla bu süreci yürütecek ve sürecin sonunda umuyorum ki çok kısa bir sürede Erdal Başkan'a görevi iade edecek" dedi.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu'nun 3 Ağustos'ta tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Meclisi'nde Başkan Vekili seçimi yapıldı. Seçimde, CHP'li Belediye Meclis Üyesi Seda Dilber ile YENİ Partili Belediye Meclis Üyesi Memet Özdemir aday oldu.

İlk turda toplam 41 oy kullanıldı. Memet Özdemir 18, Seda Dilber 11 oy alırken 6 oy boş, 6 oy da geçersiz sayıldı. Meclis üye sayısının üçte ikisi sağlanamadığı için ikinci tura geçildi.

İkinci turda Memet Özdemir 18, Seda Dilber 11 oy alırken, 8 oy boş çıktı, 4 oy ise geçersiz sayıldı. Meclis üye sayısının üçte ikisi sağlanamadığı için bir kez daha oylama yapıldı.

Üçüncü turda ise Memet Özdemir 19, Seda Dilber 22 oy aldı. Meclis üye sayısının üçte ikisi sağlanamadığı için dördüncü tura geçildi.

Bu turda Memet Özdemir 19, Seda Dilber 21 oy alırken 1 oy da geçersiz sayıldı.

Böylece Başkan Vekiliği'ne Seda Dilber seçildi.

"CHP'YE AİT OLAN BİR BELEDİYE CHP'DE KALMIŞ OLDU"

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Dilber ile birlikte ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün çok önemli ve tarihi bir oylama oldu. Gerçekten de bizim açımızdan, bence Türkiye açısından son derece önemli bir oylama oldu. Bundan sonraki siyasal kırılmalar açısından da bunun ne kadar önemli olduğunu zaman içinde göreceğiz. Çok duygusal ortamda gerçekleşti bu toplantı ve oylama. Sayın Başkanımızla, seçilen başkanımızla, başkan vekilimizle sabah yapmış olduğumuz toplantıda kendisinin bu işi bir emanet olarak yüklendiğini söyledi ve seçilse bile hiçbir zaman Erdal Başkan'ın odasına gitmeyeceğini ve bütün çalışmalarını burada yürüteceğini ve Erdal Başkan gelince de emaneti burada kendisine teslim edeceğini söyledi. Dolayısıyla CHP'ye ait olan bir belediye CHP'de kalmış oldu. Bizler emanetçiyiz, Sayın Başkan emanetçi ve kolektif akılla bu süreci yürütecek ve sürecin sonunda umuyorum ki çok kısa bir sürede Erdal Başkan'a görevi iade edecek.

Ben burada emeği geçen, katkısı olan herkese, başta belediye meclis üyelerimiz olmak üzere örgütümüze, CHP örgütüne bu zor zamanlarda destek verdiği, katkı sağladığı, elini taşın altına soktuğu için teşekkür etmek istiyorum. Bizler CHP'nin genel merkezi olarak önümüzdeki süreçte de hem Erdal Başkan'ın bir an önce bu emaneti yeniden alması hem de Etimesgut halkına iyi şekilde hizmet edebilmesi için gerekli bütün girişimlerde bulunup, bütün gözetim ve denetim faaliyetlerimizi yerine getireceğiz."