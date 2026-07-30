Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Keyvan: "Soruşturmanın siyasi tartışmalardan uzak sonuçlandırılması gerektiğine inanıyoruz"

(ANKARA) - Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Keyvan "Soruşturmanın siyasi tartışmalardan uzak, yalnızca hukuk ilkeleri doğrultusunda sonuçlandırılması gerektiğine inanıyoruz. Etimesgut halkının iradesine, demokratik değerlere ve kamu hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesine olan bağlılığımızı bir kez daha ifade ediyor; sürecin sağduyu ve hukuk içinde tamamlanmasını temenni ediyoruz" dedi.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 kişinin sabah saatlerinde gözaltına alınmasının ardından meclis üyeleri belediye binası önünde basın açıklaması yaptı.

Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Keyvan, açıklamasında, süreci yakından takip ettiklerini belirterek belediye meclis üyelerinin ortak imzasının yer aldığı metni okudu. Keyvan şunları kaydetti:

"Yargı süreçlerinin şeffaf, tarafsız ve hukuka uygun şekilde yürütülmesi kamu vicdanının en önemli beklentisidir. Soruşturmanın siyasi tartışmalardan uzak, yalnızca hukuk ilkeleri doğrultusunda sonuçlandırılması gerektiğine inanıyoruz. Etimesgut halkının iradesine, demokratik değerlere ve kamu hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesine olan bağlılığımızı bir kez daha ifade ediyor, sürecin sağduyu ve hukuk içinde tamamlanmasını temenni ediyoruz.

30 Temmuz 2026 tarihinde sabah saatlerinde gözaltına alındıkları bilgisini edildiğimiz başta Belediye Başkanımız Sayın Erdal Beşikcioğlu olmak üzere Belediye Başkan Yardımcılarımızın, Belediye Meclis Üyelerimizin ve belediyede beraber çalıştığımız mesai arkadaşlarımızın daima yanındayız. Belediye Başkanlığımız, belediye meclis üyelerimiz ve belediye çalışanlarımızla birlikte Etimesgut halkımıza kesintisiz olarak hizmet etmeye devam ediyoruz."

"BUNUN DA BİR SONU OLACAK"

Keyvan, belediyedeki arama çalışmalarına ilişkin de, "Belediyeye girdiğimizde harap bir görüntüyle karşı karşıya gelmedik. Yetkili arkadaşlar kendilerine verilen görev doğrultusunda yapmaları gereken şeyleri yapmışlar. Birkaç arkadaşımızın bilgisayar kasalarının alındığını biliyoruz. Tabii ki yüreğimiz çok yangın yeri şu anda Sevgili Başkanımız ve değerli çalışma arkadaşlarımız, başkan yardımcılarımız bir sürecin içinden geçiyorlar ancak sözün bittiği yerler. Konuşmakta ben de zorlanıyorum. Bu süreci selametle atlatacağımıza inanıyorum. Bunun da bir sonu olacaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.