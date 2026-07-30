Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Keyvan: "Soruşturmanın siyasi tartışmalardan uzak sonuçlandırılması gerektiğine inanıyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Keyvan: "Soruşturmanın siyasi tartışmalardan uzak sonuçlandırılması gerektiğine inanıyoruz"

Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Keyvan: "Soruşturmanın siyasi tartışmalardan uzak sonuçlandırılması gerektiğine inanıyoruz"
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Keyvan "Soruşturmanın siyasi tartışmalardan uzak, yalnızca hukuk ilkeleri doğrultusunda sonuçlandırılması gerektiğine inanıyoruz. Etimesgut halkının iradesine, demokratik değerlere ve kamu hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesine olan bağlılığımızı bir kez daha ifade ediyor; sürecin sağduyu ve hukuk içinde tamamlanmasını temenni ediyoruz" dedi.

(ANKARA) - Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Keyvan "Soruşturmanın siyasi tartışmalardan uzak, yalnızca hukuk ilkeleri doğrultusunda sonuçlandırılması gerektiğine inanıyoruz. Etimesgut halkının iradesine, demokratik değerlere ve kamu hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesine olan bağlılığımızı bir kez daha ifade ediyor; sürecin sağduyu ve hukuk içinde tamamlanmasını temenni ediyoruz" dedi.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 kişinin sabah saatlerinde gözaltına alınmasının ardından meclis üyeleri belediye binası önünde basın açıklaması yaptı.

Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Keyvan, açıklamasında, süreci yakından takip ettiklerini belirterek belediye meclis üyelerinin ortak imzasının yer aldığı metni okudu. Keyvan şunları kaydetti:

"Yargı süreçlerinin şeffaf, tarafsız ve hukuka uygun şekilde yürütülmesi kamu vicdanının en önemli beklentisidir. Soruşturmanın siyasi tartışmalardan uzak, yalnızca hukuk ilkeleri doğrultusunda sonuçlandırılması gerektiğine inanıyoruz. Etimesgut halkının iradesine, demokratik değerlere ve kamu hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesine olan bağlılığımızı bir kez daha ifade ediyor, sürecin sağduyu ve hukuk içinde tamamlanmasını temenni ediyoruz.

30 Temmuz 2026 tarihinde sabah saatlerinde gözaltına alındıkları bilgisini edildiğimiz başta Belediye Başkanımız Sayın Erdal Beşikcioğlu olmak üzere Belediye Başkan Yardımcılarımızın, Belediye Meclis Üyelerimizin ve belediyede beraber çalıştığımız mesai arkadaşlarımızın daima yanındayız. Belediye Başkanlığımız, belediye meclis üyelerimiz ve belediye çalışanlarımızla birlikte Etimesgut halkımıza kesintisiz olarak hizmet etmeye devam ediyoruz."

"BUNUN DA BİR SONU OLACAK"

Keyvan, belediyedeki arama çalışmalarına ilişkin de, "Belediyeye girdiğimizde harap bir görüntüyle karşı karşıya gelmedik. Yetkili arkadaşlar kendilerine verilen görev doğrultusunda yapmaları gereken şeyleri yapmışlar. Birkaç arkadaşımızın bilgisayar kasalarının alındığını biliyoruz. Tabii ki yüreğimiz çok yangın yeri şu anda Sevgili Başkanımız ve değerli çalışma arkadaşlarımız, başkan yardımcılarımız bir sürecin içinden geçiyorlar ancak sözün bittiği yerler. Konuşmakta ben de zorlanıyorum. Bu süreci selametle atlatacağımıza inanıyorum. Bunun da bir sonu olacaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Güncel, Hukuk, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Keyvan: 'Soruşturmanın siyasi tartışmalardan uzak sonuçlandırılması gerektiğine inanıyoruz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahibinden kaçan köpek, 3 yaşındaki çocuğu ağır yaraladı Sahibinden kaçan köpek, 3 yaşındaki çocuğu ağır yaraladı
İran, Umman’ın teklifini reddetti: “Savaşın yeniden başlamasına hazırız“ demişlerdi İran, Umman'ın teklifini reddetti: "Savaşın yeniden başlamasına hazırız" demişlerdi
Destici’den Türk siyasetinde dengeleri değiştirecek öneri: Hiçbir partiye... Destici'den Türk siyasetinde dengeleri değiştirecek öneri: Hiçbir partiye...
Güney Kore’de son 122 yılın sıcaklık rekoru kırıldı Güney Kore'de son 122 yılın sıcaklık rekoru kırıldı
Bakanlıktan bir markaya ait badminton seti için yasak kararı: Piyasadan toplatıldı Bakanlıktan bir markaya ait badminton seti için yasak kararı: Piyasadan toplatıldı
Yeni Parti’den Cemil Tugay’la ilgili açıklama: Hiçbir iletişim yok Yeni Parti'den Cemil Tugay'la ilgili açıklama: Hiçbir iletişim yok

12:26
İmam babanın en zor görevi Askerlik çağındaki oğlunun cenaze namazını kıldırdı
İmam babanın en zor görevi! Askerlik çağındaki oğlunun cenaze namazını kıldırdı
11:48
Araç muayenesinde 20 yıllık dönem sona eriyor Kart komisyonu bitiyor, yapay zeka geliyor
Araç muayenesinde 20 yıllık dönem sona eriyor! Kart komisyonu bitiyor, yapay zeka geliyor
11:47
Bir ilimizde gündem bu heykel CHP ve İYİ Parti olayı yargıya taşıdı
Bir ilimizde gündem bu heykel! CHP ve İYİ Parti olayı yargıya taşıdı
11:23
Burcu Köksal’dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş’a gönderme
Burcu Köksal'dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş'a gönderme
11:15
Soruşturmanın detayları netleşti İşte Erdal Beşikçioğlu’na yöneltilen 7 suçlama
Soruşturmanın detayları netleşti! İşte Erdal Beşikçioğlu'na yöneltilen 7 suçlama
10:43
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü Ünlü şefin ortağı konuştu
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü? Ünlü şefin ortağı konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 12:44:42. #7.12#
SON DAKİKA: Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Keyvan: "Soruşturmanın siyasi tartışmalardan uzak sonuçlandırılması gerektiğine inanıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.