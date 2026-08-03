Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı

(ANKARA) - Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 39 kişi tutuklanırken, 15 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 30 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 55 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifadeleri alındı. Savcılık, aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 44 şüpheliyi tutuklama, 10 şüpheliyi ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Bir şüphelinin ise hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, sorguların ardından Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 39 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, 15 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.