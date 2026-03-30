Etimesgut Belediyesi'nden Zimmet Açıklaması

Etimesgut Belediyesinden, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "zimmet" soruşturmasına ilişkin, "Konu daha önce Belediyemiz Teftiş Müdürlüğü Müfettişleri tarafından tespit edilerek savcılığa yapılan suç duyurusu ile ilgili olup belediyemize herhangi bir şekilde 'operasyon' yapıldığı şeklinde algılanacak, siyasi bir durum söz konusu değildir." açıklaması yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Etimesgut Belediyesi tarafından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan şikayet üzerine Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde ve sermayesinin tamamı Belediyeye ait olan Etimkent A.Ş'de görevli bazı çalışanlarla ilgili gözaltı ve arama kararı alındığının kamuoyuna açıklandığı anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konu daha önce Belediyemiz Teftiş Müdürlüğü Müfettişleri tarafından tespit edilerek savcılığa yapılan suç duyurusu ile ilgili olup belediyemize herhangi bir şekilde 'operasyon' yapıldığı şeklinde algılanacak, siyasi bir durum söz konusu değildir. Belediyemiz tarafından daha önce başlatılan soruşturma neticesinde adı geçen memurlardan S.K. daha önce belediyemiz tarafından görevden uzaklaştırılmış olup, söz konusu personel 11.09.2025 tarihinde belediyemiz ve şirketimiz tarafından müşteki sıfatıyla savcılığımıza şikayet edilmiştir. Sürmekte olan adli işlemler, Belediyemiz tarafından da yakından takip edilmektedir. Süreç içerisinde ayrıntılı açıklamalar Belediyemiz tarafından kamuoyuyla şeffaf bir biçimde paylaşılacaktır."