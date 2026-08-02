Etimesgut Belediyesi soruşturmasında sevk işlemleri tamamlandı: Erdal Beşikçioğlu dahil 44 kişiye tutuklama talebi - Son Dakika
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Etimesgut Belediyesi soruşturmasında sevk işlemleri tamamlandı: Erdal Beşikçioğlu dahil 44 kişiye tutuklama talebi

Etimesgut Belediyesi soruşturmasında sevk işlemleri tamamlandı: Erdal Beşikçioğlu dahil 44 kişiye tutuklama talebi
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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 55 kişiden, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 44 kişi tutuklama, 10 kişi ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Bir kişinin ise hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi.

(ANKARA) - Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 55 kişiden, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 44 kişi tutuklama, 10 kişi ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Bir kişinin ise hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 30 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 55 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 kişi, bugün Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık, 44 kişiyi tutuklama, 10 kişiyi ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk ederken, bir şüphelinin hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Tutuklama talebiyle sevk edilenler arasında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut Belediye Başkan Yardımcıları Mutlu Kerimoğlu, Taylan Özgüven ve İhsan Bahri Bellek, Temizlik İşleri Müdürü Ali Coşar, Mali İşler Müdürü Tarhan Özkaya, İmar İşleri Müdürü Serpil Zengin, Belediye Başkanı Özel Kalemi Cem Berk Erdinç, Etimkent AŞ Genel Müdürü Muzaffer Çakır, CHP Belediye Meclis Üyesi Ozan Yiğit, Zabıta Müdürü Zülküf Sancar, Destek Hizmetleri Müdürü Levent Bozkurt; Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Atilla Akyürek, Emlak ve İstimlak Müdürü Özkan Tosun, Erdal Beşikçioğlu'nun yakın koruması Hüseyin Yılmaz ile belediye personeli, ihale komisyonu üyeleri, Etimkent AŞ yöneticileri ve çeşitli şirket yetkilileri de yer aldı.

Mehmet Kamil Özdurdu, Fatma Şölen Kara, Yunus Acar, Seyhan Demirpençe, Seher Eryiğit, Eda Şen (Eryiğit), Çağdaş Bilgin, Hanife Nur Bayram, Furkan Hacıfazlıoğlu ve Bülent Demirpençe, adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

CHP'li Belediye Meclis Üyesi Gürcan Karabaş'ın ise hastanede tedavisinin sürmesi nedeniyle sevk işleminin daha sonra yapılacağı belirtildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Etimesgut Belediyesi soruşturmasında sevk işlemleri tamamlandı: Erdal Beşikçioğlu dahil 44 kişiye tutuklama talebi - Son Dakika

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