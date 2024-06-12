Etimesgut Belediyesi Ücretsiz Sünnet Etkinliği Kayıtları Başladı

Güncel

Etimesgut Belediyesince gerçekleştirilecek ücretsiz sünnet etkinliği için kayıtlar başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ücretsiz sünnet etkinliği kayıtları, ilçe sınırları içerisinde ikamet eden dar gelirli ailelerin 4-10 yaş arası çocukları için başladı.

Aileler, sünnet olacak çocuğun ve kendilerinin kimlik fotokopisi ve ikametgah belgesiyle kayıt yaptırabilecek.

Sünnet etkinliği Etimesgut Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yapılacak.

Açıklamada, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun "Belediye olarak hiçbir ayrım gözetmeksizin herkese eşit şekilde hizmet ediyoruz. Çocuklarımızın ve ailelerimizin mutluluklarını paylaşmak amacıyla düzenlenecek olan bu etkinlik ile sünnet işlemlerini uzman hekimler tarafından ücretsiz olarak gerçekleştireceğiz." ifadelerine ver verildi.