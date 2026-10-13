Etimesgut'ta 25 kişi gözaltına alındı, ruhsat için 2 milyon TL istendiği iddia edildi

RUHSAT İŞLEMLERİ İÇİN 2 MİLYON TL İSTENDİĞİ İDDİASI

Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, 2 belediye başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu 25 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun detayları ortaya çıktı. Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre; belediyede gerçekleştirilen imar ve ruhsat işlemlerinde rüşvet talep edildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yapılan başvurular ile şikayetçi ifadelerinin dosyada yer aldığı öğrenildi. 'Müşteki şüpheli' sıfatıyla ifadesi alınan H.A., belediyedeki makam odasında S.Z. ve O.Y.'nin kendisinden iskan bedeli olarak 2 milyon TL istediğini öne sürdü. H.A., talep edilen miktarın yüksek olduğunu belirtmesi üzerine O.Y.'nin, Belediye Başkan Yardımcısı M.K.'nin 1 milyon TL'den aşağısını kabul etmeyeceğini söylediğini, bunun üzerine O.Y.'ye 1 milyon TL verdiğini iddia etti. Dosyada, bir akademisyenin de Eryaman'daki bir inşaat projesinin ruhsat işlemlerinin rüşvet karşılığında gerçekleştirildiğine ilişkin şikayetçi beyanının bulunduğu belirtildi.

BELEDİYE GÖREVLİLERİNE AİT SES KAYDI DOSYADA

Soruşturma kapsamında, konser organizasyonu düzenlemek isteyen U.Ş.'nin de şikayetçi sıfatıyla ifadesine başvurulduğu öğrenildi. U.Ş., bir alışveriş merkezinde konser organizasyonu yapmak istediğini, bu süreçte kendisinden para ve stant talep edilerek irtikaba zorlandığını öne sürdü. Şikayetçinin beyanını destekler nitelikte olduğu değerlendirilen, Belediye Başkan Yardımcısı M.K. ile Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun koruması H.Y.'nin yer aldığı belirtilen ses kaydının da soruşturma dosyasına girdiği öğrenildi. Ayrıca bir başka şikayetçi T.K.'nin, kendisine otopark işletme hakkı verilmesi karşılığında para vermeye zorlandığı yönünde beyanda bulunduğu belirtildi.

975 BİN LİRALIK PARA TRANSFERİNE İNCELEME

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri üzerinden yapılan incelemelerde; bazı şüphelilerin iş sahipleriyle ve kendi aralarında para transferleri gerçekleştirdiğine ilişkin tespitlere ulaşıldığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, incelemelerde Belediye Başkan Yardımcısı M.K.'ye ait işletmeler üzerinden Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'na 2024 yılının sonunda 2 ayrı işlemle toplam 975 bin TL para transferi yapıldığı tespit edildi. Söz konusu para hareketlerinin soruşturma dosyasına dahil edildiği, MASAK çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

6 SAYIŞTAY RAPORU DOSYAYA GİRDİ

Soruşturma kapsamında 6 Sayıştay raporunun da delil olarak değerlendirildiği öğrenildi. Raporlarda; 814 milyon 498 bin 556 TL ve 760 milyon 591 bin 551 TL bedelli ihaleler de dahil olmak üzere çeşitli ihalelerde usulsüzlük yapıldığına ilişkin tespitlerin bulunduğu belirtildi. Dosyada, bazı ihalelerde kamu zararına ilişkin tespitlere de yer verildiği öğrenildi. Öte yandan önceki operasyonda tutuklanan ve belediyede mutemet olarak çalışan S.K.'nin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifadede; belediyede yapılan bazı ihalelerin usulsüz ve belirli firmalara yönelik 'adrese teslim' gerçekleştirildiğini öne sürdüğü kaydedildi.

40 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 30 Temmuz'da düzenlenen ilk operasyonda 42'si belediye görevlisi 55 şüpheli gözaltına alınmış, aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 kişi tutuklanmıştı. Beşikçioğlu, tutuklandıktan sonra İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı.

Eda KOÇ/ANKARA,