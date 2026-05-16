Etimesgut'ta Kaza: 2 Yaralı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde otomobilin sürücü kursu eğitim aracıyla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Bağlıca Bulvarı'nda seyreden S.Ö. yönetimindeki 06 ACN 587 plakalı sürücü kursu eğitim aracı ile E.B. idaresindeki 06 DYN 954 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
