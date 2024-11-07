Etimesgut'ta Oto Sanayi Yangını - Son Dakika
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Etimesgut'ta Oto Sanayi Yangını

Etimesgut\'ta Oto Sanayi Yangını

Oto tamir dükkanında çıkan yangında 9 araç kullanılamaz hale geldi. Soruşturma başlatıldı.

07.11.2024 23:09
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ANKARA'nın Etimesgut ilçesindeki Şaşmaz Oto Sanayi'sinde bulunan oto tamir dükkanı önündeki bir araçta çıkan yangında, 9 araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 04.00 sıralarında Şaşmaz Oto Sanayisi'nde bulunan oto tamir dükkanında çıktı. İddiaya göre; işletmenin önünde park halinde bulunan bir araçta çıkan yangında alevler park halindeki diğer araçlara sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, 9 araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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