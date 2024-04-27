Etiyopya'da 1,9 Milyon Kişi Şiddetli Yağışlarla Mücadele Ediyor - Son Dakika
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Etiyopya'da 1,9 Milyon Kişi Şiddetli Yağışlarla Mücadele Ediyor

Etiyopya\'da 1,9 Milyon Kişi Şiddetli Yağışlarla Mücadele Ediyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), Etiyopya'da 1,9 milyon kişinin şiddetli yağışlara bağlı sel ve su baskını riskiyle karşı karşıya bulunduğu uyarısı yaptı. Ülke genelinde 700 binden fazla kişinin yerinden edilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı belirtilen açıklamada, Oromia, Afar, Amhara ve Tigray bölgelerinin en fazla etkilenen yerler olduğu kaydedildi.

27.04.2024 12:35
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), Etiyopya'da 1,9 milyon kişinin şiddetli yağışlara bağlı sel ve su baskını riskiyle karşı karşıya bulunduğu uyarısı yaptı.

UNOCHA'dan yapılan yazlı açıklamada, Etiyopya'daki şiddetli yağışların neden olduğu yıkıma işaret edildi.

Açıklamada, ülkedeki yağışların sel ve su baskınlarına yol açabileceği ve 1,9 milyon kişinin risk altında olduğu bildirildi.

Ülke genelinde 700 binden fazla kişinin yerinden edilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı belirtilen açıklamada, Oromia, Afar, Amhara ve Tigray bölgelerinin en fazla etkilenen yerler olduğu kaydedildi.

Kenya, Tanzanya, Burundi ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi ülkeler de şiddetli yağışların yol açtığı sellerden olumsuz etkilendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Etiyopya'da 1,9 Milyon Kişi Şiddetli Yağışlarla Mücadele Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Etiyopya'da 1,9 Milyon Kişi Şiddetli Yağışlarla Mücadele Ediyor - Son Dakika
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