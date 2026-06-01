Etiyopya'da Genel Seçimler Sorunsuz Başladı

Afrika Birliği (AfB) Seçim Gözlem Misyonu Başkanı ve eski Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta, Etiyopya'da düzenlenen genel seçimin sorunsuz başladığını açıkladı.

Etiyopya basınında yer alan haberlere göre, genel seçimler için oy verme işlemi yerel saatle 06.00'da (TSİ 09.00) başladı.

Başkent Addis Ababa'da seçmenlerin ulusal parlamento ve yerel meclis üyelerini belirlemek için oy kullandığı sandıklarda uzun kuyruklar oluştu.

AfB ile Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) gözlem misyonları da seçim sürecini izliyor.

Bir sandık merkezindeki açılış işlemlerini gözlemleyen Kenyatta, seçim görevlilerinin hazırlıklarını ve oy verme sürecinin işleyişini değerlendirdiklerini belirtti.

Kenyatta, oy verme işlemi süresince işleyişi takip edeceklerini kaydederek, "Süreç başladı ve gün boyunca işleyişi izlemeyi sürdüreceğiz. Şu ana kadar sürecin sorunsuz başladığını, ilerlediğini ve düzenli şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz. Günün geri kalanında da bu şekilde sürmesini umuyoruz." dedi.

Etiyopya'daki seçimlerin yalnızca ülke için değil, tüm Afrika kıtası için önem taşıdığını dile getiren Kenyatta, seçimlerin demokratik yönetim anlayışını güçlendirdiğini vurguladı.

Kenyatta, Etiyopya'nın Afrika'nın diplomatik merkezi konumunda bulunduğunu, ülkede başarılı şekilde yürütülen bir seçim sürecinin kıtanın geri kalanı için de önemli bir örnek oluşturacağını ifade etti.

Öte yandan, eski Uganda Başbakan Yardımcısı Speciosa Wandira-Kazibwe'nin başkanlığındaki IGAD Seçim Gözlem Misyonu da bir sandık merkezindeki açılış işlemlerini izleyerek seçim görevlilerinin hazırlıklarını ve oy verme sürecini değerlendirdi.

Wandira-Kazibwe, Etiyopya'nın Afrika için taşıdığı öneme işaret ederek, seçimlerin barış ve istikrarın güçlendirilmesindeki rolüne vurgu yaptı.

Her iki gözlem misyonu da ziyaret ettikleri sandık merkezindeki sakin atmosferi memnuniyetle karşılarken, kadın seçmenlerin katılımını demokratik süreç açısından teşvik edici bir gelişme olarak değerlendirdi.

Gözlem misyonlarının gün boyunca oy verme, oy sayımı ve sonuçların derlenmesi süreçlerini izlemeyi sürdürmesi, ardından seçime ilişkin ön değerlendirmelerini açıklaması bekleniyor.

Etiyopya'da genel seçimler

Etiyopya'da 50 milyondan fazla kayıtlı seçmen bulunuyor. Seçimlerde, 547 sandalyeli parlamentonun yeni üyeleri belirlenecek.

Parlamentoya seçilecek milletvekilleri daha sonra ülkenin başbakanını belirleyerek, gelecek beş yıl boyunca görev yapacak hükümeti oluşturacak.

Afrika'nın en kalabalık ikinci ülkesi olan Etiyopya'da seçim gözlemcileri barışçıl bir oylama çağrısı yaparken, Addis Ababa'da yoğun güvenlik önlemleri alındığı bildirildi.

Abiy Ahmed'in liderliğindeki Refah Partisinin parlamentoda çoğunluğu elde ederek iktidarını bir dönem daha sürdürmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Buna karşın muhalefet partileri, siyasi alanın giderek daraldığını savunarak seçim kampanyalarını yürütme ve seçmenlere ulaşma imkanlarının kısıtlandığını öne sürüyor.

Yaklaşık 6 milyon kişinin yaşadığı kuzeydeki Tigray bölgesinde ise seçim yapılmıyor. Bölge, 2022'de sona eren iki yıllık çatışmanın ardından toparlanma sürecini sürdürüyor.

Tigray, Oromiya ve Amhara dahil çeşitli bölgelerdeki çatışmaların ardından ulusal uzlaşı, yeniden yapılanma ve ekonomik kalkınma seçim kampanyalarının öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Gözlemciler, bazı vatandaşların siyasi liderlerden duyduğu hayal kırıklığı nedeniyle seçmen ilgisinin zayıfladığına işaret etti. Buna rağmen birçok sandık merkezinde katılımın yüksek olduğu kaydedildi.

Seçim sonuçlarının günün ilerleyen saatlerinde açıklanması bekleniyor.