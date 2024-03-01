Etiyopya'da gözaltına alınan Fransız gazeteci serbest bırakıldı - Son Dakika
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Etiyopya'da gözaltına alınan Fransız gazeteci serbest bırakıldı

Etiyopya polisi, ülkede kaos çıkarmayı planlamakla suçladığı Fransız gazeteci Antoine Galindo'yu serbest bıraktı. Gözaltı süresi 1 Mart'a kadar uzatılan gazetecinin serbest bırakılması, Gazetecileri Koruma Komitesi tarafından memnuniyetle karşılandı.

01.03.2024 12:37  Güncelleme: 12:38
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Etiyopya polisinin ülkede kaos çıkarmayı planlamakla suçlayarak gözaltına aldığı Fransız gazetecinin serbest bırakıldığı bildirildi.

Paris merkezli haber platformu "The Africa Intelligence"tan yapılan açıklamada, başkent Addis Ababa'da görevlendirdikten sonra gözaltına alınan Fransız vatandaşı Antoine Galindo'nun serbest bırakıldığı bilgisi paylaşıldı.

Küresel basın özgürlüğü gözlemcisi ABD merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) ise kararı memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Kaos çıkarmayı planlamakla suçlanan Fransız gazeteci 22 Şubat'ta gözaltına alınmış ve gözaltı süresi 1 Mart'a kadar uzatılmıştı.

Kaynak: AA

Etiyopya, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Etiyopya'da gözaltına alınan Fransız gazeteci serbest bırakıldı - Son Dakika
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