Etiyopya'da iç savaşın etkisiyle su kuyuları olmayan bölgelerde su ihtiyacı nehirlerden karşılanıyor

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Afrika'nın en kalabalık ülkelerinden Etiyopya'da iki yıl süren iç savaştan en çok etkilenen Tigray eyaletinin kırsal bölgelerinde su kuyularının olmadığı yerleşim alanlarında birçok kişi su ihtiyacını dere ve nehirlerden karşılıyor.

Ülkenin 11 yönetim bölgesinden biri olan ve kuzeyde Eritre sınırındaki bölgede 2020-2022 yılları arasında ordu birlikleri ile isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasındaki iç savaş, çok sayıda kişinin ölümüyle sonuçlandı.

On binlerce kişinin evini terk etmesine neden olan çatışmalarda, bölgenin altyapısı büyük oranda zarar gördü.

Federal hükümetin TPLF ile Kasım 2022'de barış anlaşması imzalamasının ardından kuraklık ve susuzlukla mücadele eden yöre halkı, içme ve kullanma suyu ihtiyacını kuyuların bulunmadığı bölgelerde büyük ölçüde göl ve nehirlerden karşılıyor.

Bidonlara doldurdukları suyu at arabaları ve araçlarla köylere ulaştıran halk, çamaşır yıkadıkları nehirlerde aynı zamanda serinliyor.

Wukro kasabasında bazı gençler, göl kenarında yıkadıkları çamaşırlarını kuruması için etraftaki kayaların üzerine seriyor.

Bölge sakinlerinden Yuhet Gebrel, iç savaş nedeniyle uzun süre susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Hala bazı kasaba ve köylerde su sorunu yaşandığını ve bu nedenle en yakındaki göl ve nehirleri tercih ettiklerini ifade eden Gebrel, hayvanlarını da bu bölgede serinlettiklerini dile getirdi.