Etiyopya'da Kolera Salgını İçin Aşılama Kampanyası Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Etiyopya'da Kolera Salgını İçin Aşılama Kampanyası Başlatıldı

Etiyopya, Gambella bölgesindeki kolera salgınına karşı 1 milyon kişiye aşı uygulamayı hedefliyor.

01.04.2025 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Etiyopya hükümeti, ülkenin güneybatısında hızla yayılan kolera salgınına karşı bir aşılama kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında, Gambella bölgesi ve mülteci kamplarında yaklaşık 1 milyon kişiye aşı uygulanması hedefleniyor.

Etiyopya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, aşılama çalışmaları gelecek hafta boyunca Gambella bölgesindeki tüm ilçelerde ve mülteci kamplarında yapılacak.

Sağlık Bakanı Mekdes Daba, yaptığı açıklamada, aşılama çalışmalarının yanı sıra çevresel ve kişisel hijyenin sağlanmasının da kolera salgınını önlemede hayati önem taşıdığını belirtti.

Öte yandan, uluslararası sağlık kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Güney Sudan ve Etiyopya sınırında insani bir krizin hızla derinleştiği uyarısında bulundu.

MSF, artan şiddet olayları, zorla yerinden edilmeler ve geniş çaplı kolera salgınının, bölgede yaşayan toplulukları ciddi bir tehdit altında bıraktığını kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve çeşitli insani yardım kuruluşları, Gambella bölgesinde hızla yayılan kolera salgınının kontrol altına alınması için acil ve koordineli bir müdahale çağrısında bulunmuştu.

DSÖ, Etiyopya'da geçen ay Gambella'nın Akobo bölgesinde tespit edilen kolera salgınının sekiz ilçeye ve dört mülteci kampına yayıldığını duyurmuştu. Yardım kuruluşları, sağlık merkezlerine acil destek sağlanması, temiz su temini ve hijyen koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanı, Acil Durum, Politika, Etiyopya, Güvenlik, Kolera, Güncel, Sağlık, Dünya, Aşı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Etiyopya'da Kolera Salgını İçin Aşılama Kampanyası Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özdağ: Çete mensupları tutuklu gençlere ağır mobbing yapıyormuş Özdağ: Çete mensupları tutuklu gençlere ağır mobbing yapıyormuş
Kılıçdaroğlu’na açık açık soruldu: Kurultayda aday olacak mısınız Kılıçdaroğlu'na açık açık soruldu: Kurultayda aday olacak mısınız?
Çorum’da domatesleri çöpe döken pazarcıya milyonluk para cezası Çorum'da domatesleri çöpe döken pazarcıya milyonluk para cezası
Volkan Konak o an kalp krizi mi geçiriyordu Yeni görüntü ortaya çıktı Volkan Konak o an kalp krizi mi geçiriyordu? Yeni görüntü ortaya çıktı
Eşine mesajlarını göstermeyince dehşet saçtı Eşine mesajlarını göstermeyince dehşet saçtı
Ferhat Göçer’den Volkan Konak’ın ölümüyle ilgili çarpıcı sözler: Defalarca uyardım Ferhat Göçer'den Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili çarpıcı sözler: Defalarca uyardım
Bahçeli’den İmamoğlu protestolarına ilk yorum 15 Temmuz hatırlatması yaptı Bahçeli'den İmamoğlu protestolarına ilk yorum! 15 Temmuz hatırlatması yaptı
Emre Kınay, Gökhan Ünver çağrılarını karşılıksız bırakmadı İptal edildi Emre Kınay, Gökhan Ünver çağrılarını karşılıksız bırakmadı! İptal edildi
Bakan Tunç’tan Silivri’deki kötü muamele iddialarına yanıt Bakan Tunç'tan Silivri'deki kötü muamele iddialarına yanıt
Volkan Konak’ın vasiyeti yerine getirilecek Dikkat çeken ceviz ağacı detayı Volkan Konak'ın vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı
Volkan Konak’ın cenaze namazında imam defalarca aynı uyarıyı yaptı: Bu şekilde namaz olmaz Volkan Konak'ın cenaze namazında imam defalarca aynı uyarıyı yaptı: Bu şekilde namaz olmaz

17:33 Emre Kınay, Gökhan Ünver çağrılarını karşılıksız bırakmadı İptal edildi Emre Kınay, Gökhan Ünver çağrılarını karşılıksız bırakmadı! İptal edildi
15:55 Bakan Tunç’tan Silivri’deki kötü muamele iddialarına yanıt Bakan Tunç'tan Silivri'deki kötü muamele iddialarına yanıt
15:30 Volkan Konak’ın vasiyeti yerine getirilecek Dikkat çeken ceviz ağacı detayı Volkan Konak'ın vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı
14:18 Volkan Konak’ın cenaze namazında imam defalarca aynı uyarıyı yaptı: Bu şekilde namaz olmaz Volkan Konak'ın cenaze namazında imam defalarca aynı uyarıyı yaptı: Bu şekilde namaz olmaz
12:34 Bakan Yumaklı’dan kredi müjdesi Yarısını devlet ödeyecek, kalan kısmı da faizsiz olacak Bakan Yumaklı'dan kredi müjdesi! Yarısını devlet ödeyecek, kalan kısmı da faizsiz olacak
09:36 Volkan Konak’ın hiç bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı Volkan Konak'ın hiç bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı
09:08 Yok böyle maç Marmara derbisinde kazanan Kocaelispor Yok böyle maç! Marmara derbisinde kazanan Kocaelispor
09:06 Bahçeli’den İmamoğlu protestolarına ilk yorum 15 Temmuz hatırlatması yaptı Bahçeli'den İmamoğlu protestolarına ilk yorum! 15 Temmuz hatırlatması yaptı
08:56 Ferhat Göçer’den Volkan Konak’ın ölümüyle ilgili çarpıcı sözler: Defalarca uyardım Ferhat Göçer'den Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili çarpıcı sözler: Defalarca uyardım
08:36 Eşine mesajlarını göstermeyince dehşet saçtı Eşine mesajlarını göstermeyince dehşet saçtı
08:10 Volkan Konak o an kalp krizi mi geçiriyordu Yeni görüntü ortaya çıktı Volkan Konak o an kalp krizi mi geçiriyordu? Yeni görüntü ortaya çıktı
08:03 Çorum’da domatesleri çöpe döken pazarcıya milyonluk para cezası Çorum'da domatesleri çöpe döken pazarcıya milyonluk para cezası
07:44 Kılıçdaroğlu’na açık açık soruldu: Kurultayda aday olacak mısınız Kılıçdaroğlu'na açık açık soruldu: Kurultayda aday olacak mısınız?
07:34 Özdağ: Çete mensupları tutuklu gençlere ağır mobbing yapıyormuş Özdağ: Çete mensupları tutuklu gençlere ağır mobbing yapıyormuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2025 18:19:38. #7.13#
SON DAKİKA: Etiyopya'da Kolera Salgını İçin Aşılama Kampanyası Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement