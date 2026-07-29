Etiyopya'da Modern Fidan Üretim Tesisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Etiyopya'da Modern Fidan Üretim Tesisi

Etiyopya\'da Modern Fidan Üretim Tesisi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TİKA, Etiyopya'da meyve yetiştiriciliği projesi kapsamında modern fidan üretim tesisi kurdu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Jimma Üniversitesi işbirliğiyle Etiyopya'da yürüttüğü "Etiyopya Meyve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi Projesi" kapsamında fidan üretim tesisi kurdu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Etiyopya Meyve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi Projesi" kapsamında sürdürülebilir ve iklim değişikliğine uyumlu tarım uygulamalarını desteklemek amacıyla modern bir fidan üretim tesisi kuruldu.

Proje kapsamında kurulan model sera, yalnızca fidan üretim merkezi olarak değil, aynı zamanda eğitim, araştırma ve teknoloji transferi alanlarında uygulamalı eğitimlerin gerçekleştirileceği bir merkez olarak da hizmet verecek.

Modern çoğaltma ve aşılama tekniklerinin kullanılacağı tesiste her yıl yaklaşık 20 bin geliştirilmiş kahve, avokado ve çeşitli meyve fidanı üretilecek.

Projeyle 300'den fazla çiftçi, üniversite öğrencisi ve tarımsal yayım uzmanına fidanlık yönetimi, aşılama teknikleri, sulama yöntemleri, toprak iyileştirme ve fidan dikimi konularında eğitim verilecek.

Proje, uygulamalı eğitimlerle sürdürülebilir tarımsal üretimin yaygınlaştırılmasını ve yerel kapasitenin güçlendirilmesini amaçlıyor.

Kaynak: AA

Dış Politika, Etiyopya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Etiyopya'da Modern Fidan Üretim Tesisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Binlerce kişiyi ilgilendiren emsal karar Elini öpmeye gitmedi, tapusu iptal edildi Binlerce kişiyi ilgilendiren emsal karar! Elini öpmeye gitmedi, tapusu iptal edildi
Rusya, Ukrayna saldırılarında ölen sivillerin sayısını açıkladı Rusya, Ukrayna saldırılarında ölen sivillerin sayısını açıkladı
Barış Boyun ve Gündoğmuş suç örgütlerine operasyon: 14 şüpheli gözaltında Barış Boyun ve Gündoğmuş suç örgütlerine operasyon: 14 şüpheli gözaltında
İnşaat İşçisi 3 Metreden Düşerek Hayatını Kaybetti İnşaat İşçisi 3 Metreden Düşerek Hayatını Kaybetti
Nijerya’da kolera salgını: 14 ölü, 441 vaka Nijerya'da kolera salgını: 14 ölü, 441 vaka
YENİ Parti grup yönetimi belirlendi YENİ Parti grup yönetimi belirlendi

11:45
Muğla’da orman yangını Evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
Muğla'da orman yangını! Evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
11:45
Milyonları ilgilendiren yeni uygulama: Maaşlardan kesinti dönemi başlıyor
Milyonları ilgilendiren yeni uygulama: Maaşlardan kesinti dönemi başlıyor
11:26
Gözaltına alınan Sinem Dedetaş’ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş
Gözaltına alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş
10:46
Trump’a soğuk duş Çin’den savaşın seyrini değiştirecek hamle geldi
Trump'a soğuk duş! Çin'den savaşın seyrini değiştirecek hamle geldi
10:23
Lüks otel odasından cezaevine Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı
Lüks otel odasından cezaevine! Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı
10:12
Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor
Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 11:59:47. #7.13#
SON DAKİKA: Etiyopya'da Modern Fidan Üretim Tesisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.