Etiyopya'dan 178 Askeri Personele Af - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Etiyopya'dan 178 Askeri Personele Af

Etiyopya hükümeti, Amhara bölgesinde Tigray güçleriyle çatışmalar sırasında işledikleri suçlar nedeniyle ölüm cezasına çarptırılan 178 askeri personele af çıkarıldığını duyurdu. Af kararı, Etiyopya'nın yeni yılı kutlamaları kapsamında alındı.

10.09.2024 17:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Etiyopya hükümeti, Amhara bölgesinde Tigray güçleriyle çatışmalar sırasında işledikleri suçlar nedeniyle ölüm cezasına çarptırılan 178 askeri personele af çıkarıldığını duyurdu.

Etiyopya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Tigray güçleriyle çatışmalar sırasında 178 personelin anayasal görevlerini terk ettikleri, hem orduya hem de halka karşı ciddi suçlar işledikleri için askeri mahkemeler tarafından daha önce mahkum edildikleri bildirildi.

Açıklamada, ölüm cezasına çarptırılan 178 askeri personelin "Etiyopya yeni yılı" kutlamaları kapsamında affedildiği belirtilerek, af kararının, resmi af taleplerinin sunulması ve Af Kurulu tarafından yürütülen incelemenin ardından onaylandığı ifade edildi.

Etiyopya'da federal hükümet, Kasım 2022'de isyan eden Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile barış anlaşması imzalamıştı. Anlaşmanın ardından bölge yönetimi TPLF'ye geçmiş, örgüt ise silahsızlanmıştı.

Kendine özgü takvim ve saat sistemi kullanan Etiyopya, yeni yılı eylül ayında kutluyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, Etiyopya, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Etiyopya'dan 178 Askeri Personele Af - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:33 Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar, kasten öldürme suçuna iştirak gerekçesiyle tutuklandı. Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar, kasten öldürme suçuna iştirak gerekçesiyle tutuklandı.
18:58 Külliye’de kritik zirve Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü Külliye'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü
18:20 Ordu’da üvey babaanne dehşeti 2 yaşındaki torununu aşağı attı Ordu'da üvey babaanne dehşeti! 2 yaşındaki torununu aşağı attı
18:15 Çarptığı kadının ölümüne neden olan polisin ehliyeti yokmuş Çarptığı kadının ölümüne neden olan polisin ehliyeti yokmuş
17:45 Narin’in mezarı başındaki akrabası ’Havin’ime de böyle kıydılar’ diyerek ağıt yaktı Narin'in mezarı başındaki akrabası 'Havin'ime de böyle kıydılar' diyerek ağıt yaktı
09:33 TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek
09:28 Narin’in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ’’Allah belasını versin’’ diyerek tepki gösterdi Narin'in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ''Allah belasını versin'' diyerek tepki gösterdi
09:21 Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi
09:06 Star Wars’ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti Star Wars'ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti!
08:49 Yok artık Kerem Dün geceki performansını gören herkes aynı yorumu yapıyor Yok artık Kerem! Dün geceki performansını gören herkes aynı yorumu yapıyor
08:43 Sultanbeyli’de fiyat tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü Sultanbeyli'de fiyat tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü
08:41 İtirafçının oğlu isyan etti: Bu saatten sonra o insana baba demem İtirafçının oğlu isyan etti: Bu saatten sonra o insana baba demem
08:35 Kaybolduktan saatler sonra bulundu Köy halkı derin nefes aldı Kaybolduktan saatler sonra bulundu! Köy halkı derin nefes aldı
08:06 Narin’in cansız bedeninin taşındığı aracın arka koltuğundaki gizem Ekipler telefon sinyallerini araştırıyor Narin'in cansız bedeninin taşındığı aracın arka koltuğundaki gizem! Ekipler telefon sinyallerini araştırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 19:41:09. #1.12#
SON DAKİKA: Etiyopya'dan 178 Askeri Personele Af - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement