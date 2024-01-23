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Etiyopya'da Seller Nedeniyle 67 Bin Çocuk Okula Gidemedi - Son Dakika
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Etiyopya'da Seller Nedeniyle 67 Bin Çocuk Okula Gidemedi

Etiyopya'nın doğusundaki Somali bölgesinde, şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 67 binden fazla çocuğun okula gidemediği bildirildi. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yapılan açıklamada, aşırı yağışların ülkenin Somali bölgesinde 67 binden fazla çocuğun eğitimini olumsuz etkilediği ve bölgede 833 bin kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Etiyopya\'da Seller Nedeniyle 67 Bin Çocuk Okula Gidemedi
23.01.2024 - 15:33,  Güncelleme: 15:35
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Etiyopya'nın doğusundaki Somali bölgesinde, şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 67 binden fazla çocuğun okula gidemediği bildirildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Etiyopya'da meydana gelen sellerin eğitimi olumsuz etkilediğine dikkat çekildi.

Açıklamada, aşırı yağışların yol açtığı seller nedeniyle ülkenin Somali bölgesinde 67 binden fazla çocuğun okula gidemediği belirtildi.

Okula gidemeyen çocukların yüzde 42'sini kız çocuklarının oluşturduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, bölgede 833 bin kişinin de insani yardıma ihtiyaç duyduğu ifade edildi.

Afrika'nın doğusunda aylardır devam eden şiddetli yağışlar Etiyopya'dan başka, Somali ve Kenya gibi ülkeleri de olumsuz etkiledi.

Kaynak: AA
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