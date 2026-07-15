Etiyopya'da ulusal diyalog konferansı başladı

ADDİS Etiyopya'da uzun süredir devam eden siyasi ve toplumsal sorunlara çözüm bulunmasını amaçlayan ulusal diyalog konferansı başladı.

Yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı konferansın 22 ila 30 gün sürmesi öngörülüyor.

Görüşmelerde devletin idari yapısı, siyasi sistem, Addis Ababa ve Dire Dawa'nın statüsü, tarihsel anlaşmazlıklar, uzlaşı, insan hakları, yolsuzlukla mücadele ve barışın tesisi gibi başlıkların ele alınması bekleniyor.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, açılışta yaptığı konuşmada, anlaşmazlıkların silahlı mücadele yerine diyalog yoluyla çözülmesi çağrısında bulundu.

Abiy Ahmed, "Ülkemiz silah taşıyanları değil, barışın öncülerini arıyor." dedi.

Etiyopya Ulusal Diyalog Komisyonu Başkanı Mesfin Araya da konferansın, ülkenin temel sorunlarına ortak çözümler bulunması için düzenlendiğini belirtti.

Mesfin Araya, "Diyalog, farklı anlatılarımızı ve ortak meselelerimizi birlikte ele alarak çözüm arayabileceğimiz bir platformdur." ifadesini kullandı.

Konferans sonunda siyasi, hukuki ve idari düzenlemelere ilişkin tavsiye kararlarının hazırlanması, Komisyonun da bu kararların uygulanmasını izlemesi bekleniyor.

Bazı muhalefet partileri katılmadı

Bu arada, bazı muhalefet partileri diyalog konferansına katılmayı reddetti.

Oromo Federalist Kongresi, Oromo Kurtuluş Cephesi, Enat Partisi ve Etiyopya Halkının Devrimci Partisi, sürecin bağımsız ve kapsayıcı olmadığı gerekçesiyle konferansa katılmadı.

Tigray bölgesel yönetimi de bölge halkının süreçte temsil edilmediğini ve 2020-2022 yıllarındaki savaşın yol açtığı sorunların henüz çözülmediğini belirterek konferansa katılmayı reddetti.

Etiyopya Meclisi tarafından 2021'de kurulan Komisyon, ülke genelindeki 1234 ilçeden gündem önerilerinin toplandığını ve bunun idari bölgelerin yaklaşık yüzde 93'ünü kapsadığını açıklamıştı.