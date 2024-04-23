Etiyopya'daki çatışmalar nedeniyle 50.000 kişi yerinden edildi

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NAİROBİ, 23 Nisan (Xinhua) -- BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, Etiyopya'nın kuzeyindeki silahlı çatışmalar nedeniyle yerinden edilen kişi sayısının 50.000'i aştığını bildirdi.

BM Ofisi Pazartesi günü geç saatlerde yaptığı açıklamada yerel yetkililerin verdiği bilgiye dayanarak, yerinden edilen nüfusun Kuzey Wello bölgesindeki Kobo kasabasında 42.000 ve Wag Hamra bölgesindeki Sekota kasabasında 8.300 kişiden oluştuğunu kaydetti. Ofis, "İnsani durum vahim, binlerce kadın ve çocuk hayatta kalmak için büyük çaplı insani desteğe muhtaç" ifadesini kullandı.