Etiyopya'daki çatışmalar nedeniyle 50.000 kişi yerinden edildi - Son Dakika
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Etiyopya'daki çatışmalar nedeniyle 50.000 kişi yerinden edildi

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, Etiyopya'nın kuzeyindeki silahlı çatışmalar nedeniyle yerinden edilen kişi sayısının 50.000'i aştığını bildirdi. Yerinden edilen nüfusun Kobo kasabasında 42.000 ve Sekota kasabasında 8.300 kişiden oluştuğu belirtildi. İnsani durumun vahim olduğu ve binlerce kadın ve çocuğun büyük çaplı insani desteğe ihtiyaç duyduğu ifade edildi.

23.04.2024 14:22
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NAİROBİ, 23 Nisan (Xinhua) -- BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, Etiyopya'nın kuzeyindeki silahlı çatışmalar nedeniyle yerinden edilen kişi sayısının 50.000'i aştığını bildirdi.

BM Ofisi Pazartesi günü geç saatlerde yaptığı açıklamada yerel yetkililerin verdiği bilgiye dayanarak, yerinden edilen nüfusun Kuzey Wello bölgesindeki Kobo kasabasında 42.000 ve Wag Hamra bölgesindeki Sekota kasabasında 8.300 kişiden oluştuğunu kaydetti. Ofis, "İnsani durum vahim, binlerce kadın ve çocuk hayatta kalmak için büyük çaplı insani desteğe muhtaç" ifadesini kullandı.

Kaynak: Xinhua

Etiyopya, Uluslararası, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

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