Etiyopya, Gelecek 10 Yıl İçinde 430 Binden Fazla Elektrikli Araç İthal Etmeyi Planlıyor

Türkiye'de Engelli Sağlık Kurulu Raporu Olan 65+ Yaş Grubunun Oranı Yüzde 8,7

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye'de engelli sağlık kurulu raporu olan 65+ yaş grubunun oranı yüzde 8,7 olarak belirlendi. Araştırma, yaşlı nüfusla ilgili politikaların geliştirilmesi ve yaşlı refahı göstergelerinin elde edilmesi amacıyla gerçekleştirildi. Ayrıca, engelli sağlık kurulu raporu olan kişilerin çoğunluğunun kronik hastalık, ortopedik sorunlar ve görme engeli gibi sağlık sorunlarına sahip olduğu tespit edildi.