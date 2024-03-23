Etiyopya, Gelecek 10 Yıl İçinde 430 Binden Fazla Elektrikli Araç İthal Etmeyi Planlıyor - Son Dakika
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Etiyopya, Gelecek 10 Yıl İçinde 430 Binden Fazla Elektrikli Araç İthal Etmeyi Planlıyor

Etiyopya Ulaştırma ve Lojistik Bakanlığı, sürdürülebilir taşımacılığı geliştirmek amacıyla gelecek 10 yıl içinde 430 binden fazla elektrikli araç ithal etmeyi planladığını açıkladı. Son 2 yılda 100 bin elektrikli araç ithal edilen ülkede, 2 bin 335 şarj istasyonu kurulması hedefleniyor. Elektrikli araçların kullanılmasıyla çevrenin korunması ve iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlanması amaçlanıyor.

23.03.2024 11:59
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Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'nın gelecek 10 yıl içinde 430 binden fazla elektrikli araç ithal etmeyi planladığı bildirildi.

Etiyopya Ulaştırma ve Lojistik Bakanlığından yapılan açıklamada, sürdürülebilir taşımacılığı geliştirmek için elektrikli araçların kullanımına ağırlık verileceği vurgulandı.

Açıklamada, Etiyopya'nın gelecek 10 yıl içinde 430 bin elektrikli araç ithal etmeyi planladığı kaydedildi.

Son 2 yılda 100 bin elektrikli aracın ithal edildiği bildirilen açıklamada, ülke genelinde 2 bin 335 şarj istasyonu kurulmasının hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, elektrikli araçların kullanılmasıyla, çevrenin korunması ve iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sunulmasının amaçlandığı ifade edildi.

Kaynak: AA

Etiyopya, Ulaşım, Çevre, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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