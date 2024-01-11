Etiyopya Siyasi Partileri Somaliland ile Kıyı Anlaşmasını Destekliyor

Etiyopya'da siyasi partiler, hükümetin Somaliland ile imzaladığı tartışmalı kıyı anlaşmasına oy birliğiyle destek verdi.

Etiyopya Siyasi Partiler Ortak Konseyi'nden (EPPJC), genel meclis toplantısı sonrası açıklama yapıldı.

EPPJC açıklamasında, Etiyopya ile Somaliland arasında kıyı kullanımına ilişkin imzalanan mutabakat zaptını oy birliğiyle destekleme kararı alındığı duyuruldu.

Açıklamada, anlaşmanın detaylı şekilde tartışıldığı, fırsatlar ve tehditlerin tartışıldığı ifade edildi.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için kararlılık ortaya konacağı kaydedilen açıklamada, hükümete, siyasi partilere ve topluma pozitif bir rol oynamaları çağrısında bulunuldu.

Somali'den 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland, 1 Ocak'ta imzalanan mutabakat zaptıyla Etiyopya'ya ticari ve askeri amaçlar için kıyılarını kullanma izni vermişti.

Somaliland nihai anlaşmanın imzalanmasıyla Etiyopya'nın kendisini bağımsız olarak tanıyacağını duyurmuştu.

Somali'de yüzlerce kişi bugün Somaliland ile anlaşan Etiyopya'yı protesto etmişti.