 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Etiyopya Siyasi Partileri Somaliland ile Kıyı Anlaşmasını Destekliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Etiyopya Siyasi Partileri Somaliland ile Kıyı Anlaşmasını Destekliyor

Etiyopya'da siyasi partiler, hükümetin Somaliland ile imzaladığı tartışmalı kıyı anlaşmasına oy birliğiyle destek verdi. Etiyopya Siyasi Partiler Ortak Konseyi'nden (EPPJC), genel meclis toplantısı sonrası yapılan açıklamada, anlaşmanın detaylı şekilde tartışıldığı ve oy birliğiyle destekleme kararı alındığı belirtildi. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için kararlılık ortaya konulması ve hükümet, siyasi partiler ve toplumun pozitif bir rol oynaması çağrısında bulunuldu.

Etiyopya Siyasi Partileri Somaliland ile Kıyı Anlaşmasını Destekliyor
11.01.2024 - 18:35,  Güncelleme: 18:36
Abone Ol

Etiyopya'da siyasi partiler, hükümetin Somaliland ile imzaladığı tartışmalı kıyı anlaşmasına oy birliğiyle destek verdi.

Etiyopya Siyasi Partiler Ortak Konseyi'nden (EPPJC), genel meclis toplantısı sonrası açıklama yapıldı.

EPPJC açıklamasında, Etiyopya ile Somaliland arasında kıyı kullanımına ilişkin imzalanan mutabakat zaptını oy birliğiyle destekleme kararı alındığı duyuruldu.

Açıklamada, anlaşmanın detaylı şekilde tartışıldığı, fırsatlar ve tehditlerin tartışıldığı ifade edildi.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için kararlılık ortaya konacağı kaydedilen açıklamada, hükümete, siyasi partilere ve topluma pozitif bir rol oynamaları çağrısında bulunuldu.

Somali'den 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland, 1 Ocak'ta imzalanan mutabakat zaptıyla Etiyopya'ya ticari ve askeri amaçlar için kıyılarını kullanma izni vermişti.

Somaliland nihai anlaşmanın imzalanmasıyla Etiyopya'nın kendisini bağımsız olarak tanıyacağını duyurmuştu.

Somali'de yüzlerce kişi bugün Somaliland ile anlaşan Etiyopya'yı protesto etmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Etiyopya, Somali, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Etiyopya Siyasi Partileri Somaliland ile Kıyı Anlaşmasını Destekliyor - Son Dakika


18:50
Forex yatırım dolandırıcılarına Sibergöz-13 operasyonu: 8'i Türk 65'i yabancı 73 kişi gözaltında Forex yatırım dolandırıcılarına Sibergöz-13 operasyonu: 8'i Türk 65'i yabancı 73 kişi gözaltında
18:50
Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
18:16
Malatyalılar Başkan Selahattin Gürkan'a destek vermek için AK Parti İl Binası önünde toplandı Malatyalılar Başkan Selahattin Gürkan'a destek vermek için AK Parti İl Binası önünde toplandı
18:04
Durdu durdu Sivas'ta kendini buldu! Kerem Demirbay'dan mükemmel gol Durdu durdu Sivas'ta kendini buldu! Kerem Demirbay'dan mükemmel gol
17:23
Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21
MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı
16:48
Papua Yeni Gine'de ortalık yangın yeri! Maaş kesintilerini protesto eden binlerce kişi sokaklara indi, OHAL ilan edildi Papua Yeni Gine'de ortalık yangın yeri! Maaş kesintilerini protesto eden binlerce kişi sokaklara indi, OHAL ilan edildi
16:47
DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak

Son Dakika
18:50 Forex yatırım dolandırıcılarına yönelik İstanbul'da düzenlenen Sibergöz-13 operasyonunda 8'i Türk 65'i yabancı 73 kişi gözaltına alındı
18:50 Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
18:16 Malatyalılar Başkan Selahattin Gürkan'a destek vermek için AK Parti İl Binası önünde toplandı
18:04 Durdu durdu Sivas'ta kendini buldu! Kerem Demirbay'dan mükemmel gol
17:23 Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21 MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı
16:48 Papua Yeni Gine'de ortalık yangın yeri! Maaş kesintilerini protesto eden binlerce kişi sokaklara indi, OHAL ilan edildi
16:47 DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:43 Otoyolda ters yöne giren otomobil kilometrelerce ilerledi
16:40 TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 19:09:06. #1.11#
SON DAKİKA: Etiyopya Siyasi Partileri Somaliland ile Kıyı Anlaşmasını Destekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement