Etiyopya, Sudan'ın İddialarını Reddetti

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı, Sudan hükümetinin, Hartum Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen insansız hava aracı saldırısı olaylarına Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Etiyopya'nın karıştığı iddialarını reddettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Etiyopya, Sudan Silahlı Kuvvetleri, Dışişleri Bakanı ve askeri sözcünün düzenlediği ortak basın toplantısında kendisine yöneltilen asılsız suçlamaları reddediyor." ifadelerine yer verildi.

Etiyopya ve Sudan arasındaki bağların vurgulandığı açıklamada, "Etiyopya hükümeti itidal göstermiş ve Sudan iç savaşındaki bazı taraflarca Etiyopya'nın toprak bütünlüğüne ve ulusal güvenliğine yönelik işlenen ciddi ihlalleri kamuoyuna duyurmaktan kaçınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Sudan'ın Etiyopya'daki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesini (TPLF) askerlerini çatışmada kullanmanın yanı sıra bu gruba silah ve mali destek sağladığı öne sürülerek, "Bu düşmanca eylemlerin yanı sıra Sudan Silahlı Kuvvetleri yetkilileri tarafından son zamanlarda ve daha önce dile getirilen bir dizi iddianın, kendi kötü niyetli gündemlerini ilerletmek isteyen dış destekçilerin emriyle gerçekleştirildiği açıktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Etiyopya'nın Sudan halkıyla dayanışma içinde olmaya devam edeceği belirtilen açıklamada, taraflar arasında diyalog kurulması çağrısı yapıldı.

Sudan hükümeti, 4 Mayıs Pazartesi günü Hartum Uluslararası Havalimanı'nı da hedef alan insansız hava aracı saldırılarında Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya'nın dahli olduğuna dair kanıtların elde edildiği açıklamasını yapmıştı.