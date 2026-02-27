Etiyopya ve Azerbaycan Savunma Anlaşması İmzaladı

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı görüşme kapsamında, iki ülke arasında savunma alanında işbirliği anlaşması imzalandığını bildirdi.

Azerbaycan'a ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Ahmed, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İlham Aliyev tarafından sıcak ve samimi şekilde karşılandığını belirterek, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'na misafirperverliği dolayısıyla teşekkür etti.

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulanan Ahmed, son yıllarda iki ülke arasındaki ortaklığın istikrarlı biçimde genişlediğini, ziyaret kapsamında iki ülke arasında savunma alanında işbirliği anlaşması imzalandığını aktardı.

Ahmed, "Havacılık sektöründe ekonomik işbirliği, sanayi parkları ve serbest ticaret bölgelerinde yürütülen ortak çalışmalar ile Etiyopya Yatırım Holding ve Azerbaycan'daki muadil kuruluş arasındaki ortak girişimler, ikili ilişkilerimiz için güçlü bir temel oluşturdu." ifadelerini kullandı.

Bugün yapılan kapsamlı görüşmelerde ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve yeni bir seviyeye taşınması konusunda mutabık kaldıklarını vurgulayan Ahmed, ayrıca savunma alanında işbirliği anlaşması ile çeşitli mutabakat zaptlarının imza törenine başkanlık ettiklerini kaydetti.