Etiyopya ve İsrail'den İki Devletli Çözüm Vurgusu

Etiyopya Cumhurbaşkanı Taye Atske Selassie, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşmesinde Filistin'de "iki devletli çözümü" desteklediklerini bildirdi.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, resmi ziyarette bulunduğu Etiyopya'da Cumhurbaşkanı Selassie ve Başbakan Abiy Ahmed ile bir araya geldi.

Etiyopya medyasına yansıyan haberlere göre, Selassie ikili görüşmede, Etiyopya'nın İsrailliler ve Filistinlilerin barış içinde yan yana yaşadığı iki devletli çözümü desteklediğini vurguladı.

İsrail basınının İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya dayandırdığı haberlere göre, görüşmede, siyasi ve diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesine odaklanıldı, iki ülke arasındaki tarihi bağlara dikkati çekildi ve İsrail'deki Etiyopya Yahudi toplumunun iki halk arasında köprü işlevi gördüğü ifade edildi.

Etiyopya Başbakanı Ahmed de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki resmi hesabından yaptığı paylaşımda, Herzog'un "verimli görüşmeler" için ağırlandığını ve iki tarafın karşılıklı ilgi alanlarında işbirliğini artırma yollarını ele aldığını kaydetti.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Herzog'un, Dışişleri Bakanı Gedion Timothewos'un da aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerle görüştüğü bildirildi.