Etiyopya ve İsrail'den İki Devletli Çözüm Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Etiyopya ve İsrail'den İki Devletli Çözüm Vurgusu

25.02.2026 17:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Etiyopya Cumhurbaşkanı Selassie, İsrail ile Filistin için iki devletli çözümü desteklediklerini açıkladı.

Etiyopya Cumhurbaşkanı Taye Atske Selassie, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşmesinde Filistin'de "iki devletli çözümü" desteklediklerini bildirdi.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, resmi ziyarette bulunduğu Etiyopya'da Cumhurbaşkanı Selassie ve Başbakan Abiy Ahmed ile bir araya geldi.

Etiyopya medyasına yansıyan haberlere göre, Selassie ikili görüşmede, Etiyopya'nın İsrailliler ve Filistinlilerin barış içinde yan yana yaşadığı iki devletli çözümü desteklediğini vurguladı.

İsrail basınının İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya dayandırdığı haberlere göre, görüşmede, siyasi ve diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesine odaklanıldı, iki ülke arasındaki tarihi bağlara dikkati çekildi ve İsrail'deki Etiyopya Yahudi toplumunun iki halk arasında köprü işlevi gördüğü ifade edildi.

Etiyopya Başbakanı Ahmed de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki resmi hesabından yaptığı paylaşımda, Herzog'un "verimli görüşmeler" için ağırlandığını ve iki tarafın karşılıklı ilgi alanlarında işbirliğini artırma yollarını ele aldığını kaydetti.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Herzog'un, Dışişleri Bakanı Gedion Timothewos'un da aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerle görüştüğü bildirildi.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Filistin, Etiyopya, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Etiyopya ve İsrail'den İki Devletli Çözüm Vurgusu - Son Dakika

Orta Doğu’da tansiyon zirvede ABD’den İran’a hayalet uçaklarla gözdağı Orta Doğu'da tansiyon zirvede! ABD'den İran'a hayalet uçaklarla gözdağı
Hobi bahçesine giren 3 çocuk, 25 güvercini çalıp kaçtı Hobi bahçesine giren 3 çocuk, 25 güvercini çalıp kaçtı
Polis üniforması giydiler, Erasmus ile Türkiye’ye gelen öğrencilere dehşeti yaşattılar Polis üniforması giydiler, Erasmus ile Türkiye'ye gelen öğrencilere dehşeti yaşattılar
Samsunspor’a Fenerbahçe maçı öncesi çifte müjde Samsunspor'a Fenerbahçe maçı öncesi çifte müjde
Sörloth’un hat-trick yaptığı gecede Atletico Madrid, Brugge’u saf dışı bıraktı Sörloth'un hat-trick yaptığı gecede Atletico Madrid, Brugge'u saf dışı bıraktı
İddia ABD medyasından: Olası ABD-İran savaşı öncesi Ankara teyakkuza geçti İddia ABD medyasından: Olası ABD-İran savaşı öncesi Ankara teyakkuza geçti

18:32
Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra’ya geldi
Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra'ya geldi
18:31
Bill Gates’ten büyük itiraf: Evliyken iki Rus kadınla ilişki yaşadım
Bill Gates'ten büyük itiraf: Evliyken iki Rus kadınla ilişki yaşadım
18:25
Türkiye’nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı
Türkiye'nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı
18:14
Savaş uçakları için kara gün Dört bir yandan acı haberler geldi
Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi
18:04
Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak
Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak
17:21
En çok bekar, bu şehrimizde Bu yüzden evlenemiyormuş
En çok bekar, bu şehrimizde! Bu yüzden evlenemiyormuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 19:11:14. #7.12#
SON DAKİKA: Etiyopya ve İsrail'den İki Devletli Çözüm Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.