Etna'nın kül püskürtmesi Katanya Havalimanı'nda uçuşları durdurdu - Son Dakika
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Etna'nın kül püskürtmesi Katanya Havalimanı'nda uçuşları durdurdu

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İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nın dünden bu yana yoğun kül püskürtmesi nedeniyle Katanya Havalimanı'nda iç ve dış hat uçuşları saat 14.30'a kadar askıya alındı. Yetkililer, yolcuların havaalanına gitmeden önce uçuş durumunu hava yolu şirketleriyle kontrol etmelerini istedi.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki aktif yanardağ Etna'nın dünden bu yana yoğun biçimde kül püskürtmesi nedeniyle, hava ulaşımının hala olumsuz etkilendiği ve Katanya Havalimanı'nın iç ve dış hat uçuşlarının bir süre daha yapılamayacağı bildirildi.

Katanya Uluslararası Vincenzo Bellini Havalimanı'nı (Fontanarossa) yöneten SAC şirketinden Etna'nın kül püskürtmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Atmosfere volkanik kül salımı sebebiyle 'B3' ve 'C1' sektörlerinin kapalı kalma süresi uzatıldı. Bunun sonucu olarak; uçuş operasyonları saat 14.30'a (TSİ 15.30) kadar askıya alındı. Yolcuların havaalanına gitmeden önce uçuşlarının durumunu hava yolu şirketleriyle kontrol etmeleri rica olunur." ifadeleri kullanıldı.

Etna Yanardağı'nda dün başlayan kül püskürme faaliyeti neticesinde, küllerin yaklaşık 4 kilometre yükselmesi sebebiyle bölgeden geçen uçaklar için "kırmızı" kodlu uyarı yayımlanmıştı.

Yanardağdaki yoğun kül salınımı sebebiyle Katanya Havalimanı'nda da iç ve dış hat seferleri askıya alınmış ve gün içinde askıya alma süresi kademeli olarak bu sabaha kadar uzatılmıştı.

Etna Yanardağı'nda son yıllara kıyasla özellikle bu yılın yaz aylarında çok sayıda volkanik aktivite kaydedildi. Etna'daki yoğun volkanik faaliyetlerin, özellikle hava ulaşımını olumsuz etkileyerek tatil için Sicilya'yı tercih eden pek çok turistin planlarında aksaklıklara yol açtığı basına yansımıştı.

Avrupa'nın en aktif yanardağlarından biri olma özelliği taşıyan, Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nda son aylarda yoğun kül ve lav püskürmesi gibi volkanik faaliyetler gözlemleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Etna'nın kül püskürtmesi Katanya Havalimanı'nda uçuşları durdurdu - Son Dakika

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