Nilüfer'de "Etnomüzikoloji Bahçesi" Seminerleri Başladı

(BURSA) - Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi, müziğin kültürel ve toplumsal katmanlarını inceleyen "Etnomüzikoloji Bahçesi" seminerlerine ev sahipliği yapmaya başladı.

Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi'nde, Prof. Dr. Özlem Doğuş Varlı'nın yürütücülüğünde düzenlenen "Etnomüzikoloji Bahçesi" seminer dizisi, ilk oturumuyla katılımcılarla buluştu.

Etnomüzikolojinin disiplinlerarası yapısını ve zenginliğini "bahçe" metaforu üzerinden ele almayı hedefleyen seminerlerin ilki, "Sesi Duyulmayanın Sesi: Etnomüzikoloji" başlığıyla gerçekleştirildi. Müziğin sadece bir ses değil, aynı zamanda bir kültür taşıyıcısı olduğunun vurgulandığı söyleşide, bilim dalının çalışma sahaları ve yöntemleri masaya yatırıldı.

Prof. Dr. Varlı, sunumunda etnomüzikolojinin çok katmanlı yapısını katılımcılara aktardı. Bahçe metaforunun sunduğu çeşitlilikten yola çıkılarak; müzik, ses ve dans ekseninde yapılan alan araştırmalarından örnekler paylaşıldı. Özellikle "sesi duyulmayanın sesi" olma kavramı üzerinde durulan etkinlikte, müziğin toplumsal hafıza ve kimlik inşasındaki rolü incelendi.