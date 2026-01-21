Nilüfer'de "Etnomüzikoloji Bahçesi" Seminerleri Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Nilüfer'de "Etnomüzikoloji Bahçesi" Seminerleri Başladı

21.01.2026 15:54  Güncelleme: 16:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi, 'Etnomüzikoloji Bahçesi' seminer dizisine ev sahipliği yapmaya başladı. İlk oturumda, müziğin kültürel ve toplumsal rolü ele alındı.

(BURSA) - Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi, müziğin kültürel ve toplumsal katmanlarını inceleyen "Etnomüzikoloji Bahçesi" seminerlerine ev sahipliği yapmaya başladı.

Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi'nde, Prof. Dr. Özlem Doğuş Varlı'nın yürütücülüğünde düzenlenen "Etnomüzikoloji Bahçesi" seminer dizisi, ilk oturumuyla katılımcılarla buluştu.

Etnomüzikolojinin disiplinlerarası yapısını ve zenginliğini "bahçe" metaforu üzerinden ele almayı hedefleyen seminerlerin ilki, "Sesi Duyulmayanın Sesi: Etnomüzikoloji" başlığıyla gerçekleştirildi. Müziğin sadece bir ses değil, aynı zamanda bir kültür taşıyıcısı olduğunun vurgulandığı söyleşide, bilim dalının çalışma sahaları ve yöntemleri masaya yatırıldı.

Prof. Dr. Varlı, sunumunda etnomüzikolojinin çok katmanlı yapısını katılımcılara aktardı. Bahçe metaforunun sunduğu çeşitlilikten yola çıkılarak; müzik, ses ve dans ekseninde yapılan alan araştırmalarından örnekler paylaşıldı. Özellikle "sesi duyulmayanın sesi" olma kavramı üzerinde durulan etkinlikte, müziğin toplumsal hafıza ve kimlik inşasındaki rolü incelendi.

Kaynak: ANKA

Kültür, Güncel, Müzik, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nilüfer'de 'Etnomüzikoloji Bahçesi' Seminerleri Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu
Diego Simeone’nin Galatasaray karşısında hedefi belli Diego Simeone'nin Galatasaray karşısında hedefi belli
Hasan Can Kaya, Hollywood yıldızı Jude Law karşılaştı, O da Nuri Bilge Ceylan hayranı çıktı Hasan Can Kaya, Hollywood yıldızı Jude Law karşılaştı, O da Nuri Bilge Ceylan hayranı çıktı
Kendinden büyük rakiplerini deviren 12 yaşındaki Burcu Öncel, dünya dördüncüsü oldu Kendinden büyük rakiplerini deviren 12 yaşındaki Burcu Öncel, dünya dördüncüsü oldu
Kapalı otoparktaki şakalaşma kanlı bitti, arkadaşını yok yere hayattan kopardı Kapalı otoparktaki şakalaşma kanlı bitti, arkadaşını yok yere hayattan kopardı
TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında

17:19
İnsan insana bunu yapar mı Görüntüye tepki yağıyor
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor
16:58
Trump’ın ’’Dünyayı değiştirecek’’ denilen konuşması başladı
Trump'ın ''Dünyayı değiştirecek'' denilen konuşması başladı
16:38
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik’in sabır testi
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi
16:02
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
15:56
Arda Güler’in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
Arda Güler'in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 17:22:34. #7.11#
SON DAKİKA: Nilüfer'de "Etnomüzikoloji Bahçesi" Seminerleri Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.