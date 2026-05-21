Etnospor Festivali'nde Kültürel Lezzetler

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali kapsamında 12 farklı ülkenin geleneksel ve milli yemeklerini ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

Dünya Etnospor Birliği tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Etnospor Kültür Festivali, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın da katıldığı etkinliklerle başladı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu festival kapsamında TİKA tarafından "Evrensel Tatlar" etkinliği düzenleniyor.

Küresel lezzetleri ve kültürel zenginlikleri ziyaretçilerle buluşturan TİKA, festival alanında kurduğu stantta 12 farklı ülkenin geleneksel ve milli yemeklerini ziyaretçilerin beğenisine sunarken, ülkelere ait özgün kültürel objeler de sergileniyor.

TİKA alanında yer alan ülke stantlarında ziyaretçilere farklı coğrafyalardan geleneksel lezzetler ikram ediliyor.

Bu lezzetler arasında Afganistan'dan Afgan pilavı ve mantı, Azerbaycan'dan dolma, düşbere, fisincan ve toyuq l?v?ngi, Bangladeş'ten kaççi biryani, Bosna Hersek'ten bey çorbası ve hacı kebabı, Filistin'den kıdreh, Gürcistan'dan çadi, haçapuri ve pazı yaprağı sarma, Kazakistan'dan ak irimşik, bayırsak, kımız ve şubat, Kırgızistan'dan beşbarmak ve haşlama çorbası, Lübnan'dan humus, mdardara ve sayyadiye, Meksika'dan chicken tinga ve guacamole, Özbekistan'dan dimlama ve Özbek pilavı, Tanzanya'dan ise çay masala ve pilau gibi ülkelerin geleneksel ve ünlü yemekleri yer alıyor.

Birbirinden yetenekli uluslararası şeflerin katılımıyla gerçekleştirilecek etkinliklerin ülkelerarası kültürel etkileşime ve dostluk köprülerine güçlü bir zemin hazırlaması bekleniyor.

12 ülkenin malzemesiyle yapılan "dirlik çorbası" da ikram edildi

Etkinlikte, festivalde yer alan 12 farklı ülkeden getirilen yerel malzemelerin katıldığı, birlik ve beraberliği simgeleyen geleneksel "dirlik çorbası" da kaynatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile TİKA Başkanı Abdullah Eren tarafından katılımcılara dirlik çorbası ile pilav ikram edildi.

TİKA tarafından oluşturulan alanda ziyaretçiler, Evrensel Tatlar etkinliğinin yanı sıra geleneksel lokum atölyesi, ödüllü restorasyon bilgi yarışması ve farklı coğrafyalara ait meşhur sos tarifleri ile de buluşacak. Her gün tekrarlanan lokum atölyesinin ardından Orta Doğu mutfağının köklü ve tescilli et yemeklerinden birinin yapımı katılımcılara gösterilecek.

Yarın ise çocuklara yönelik çerçeve üzeri baklagiller süsleme etkinliği düzenlenecek. Orta Asya kültürünün hamurlu et yemeklerinin sunumu yapılacak ve uluslararası aşçılar "geleneksel dans ve müzik gösterimi" sergileyecek.

Festivalin kapanış günü olan 24 Mayıs'ta da Acı Sos Meydan Okuma Etkinliği'ne sahne olacak.

Son gün ayrıca Güney Asya kültürünü yansıtan geleneksel el kınası süsleme, miniklerin yaratıcılıklarını geliştirecek sebze baskı atölyesi ve Kafkas mutfağının incisi sayılan pilav sunumu gerçekleştirilecek.