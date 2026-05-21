Etnospor Festivali'nde Kültürel Lezzetler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Etnospor Festivali'nde Kültürel Lezzetler

21.05.2026 15:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TİKA, Etnospor Kültür Festivali'nde 12 ülkenin geleneksel yemeklerini tanıttı ve etkinlik düzenledi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali kapsamında 12 farklı ülkenin geleneksel ve milli yemeklerini ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

Dünya Etnospor Birliği tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Etnospor Kültür Festivali, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın da katıldığı etkinliklerle başladı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu festival kapsamında TİKA tarafından "Evrensel Tatlar" etkinliği düzenleniyor.

Küresel lezzetleri ve kültürel zenginlikleri ziyaretçilerle buluşturan TİKA, festival alanında kurduğu stantta 12 farklı ülkenin geleneksel ve milli yemeklerini ziyaretçilerin beğenisine sunarken, ülkelere ait özgün kültürel objeler de sergileniyor.

TİKA alanında yer alan ülke stantlarında ziyaretçilere farklı coğrafyalardan geleneksel lezzetler ikram ediliyor.

Bu lezzetler arasında Afganistan'dan Afgan pilavı ve mantı, Azerbaycan'dan dolma, düşbere, fisincan ve toyuq l?v?ngi, Bangladeş'ten kaççi biryani, Bosna Hersek'ten bey çorbası ve hacı kebabı, Filistin'den kıdreh, Gürcistan'dan çadi, haçapuri ve pazı yaprağı sarma, Kazakistan'dan ak irimşik, bayırsak, kımız ve şubat, Kırgızistan'dan beşbarmak ve haşlama çorbası, Lübnan'dan humus, mdardara ve sayyadiye, Meksika'dan chicken tinga ve guacamole, Özbekistan'dan dimlama ve Özbek pilavı, Tanzanya'dan ise çay masala ve pilau gibi ülkelerin geleneksel ve ünlü yemekleri yer alıyor.

Birbirinden yetenekli uluslararası şeflerin katılımıyla gerçekleştirilecek etkinliklerin ülkelerarası kültürel etkileşime ve dostluk köprülerine güçlü bir zemin hazırlaması bekleniyor.

12 ülkenin malzemesiyle yapılan "dirlik çorbası" da ikram edildi

Etkinlikte, festivalde yer alan 12 farklı ülkeden getirilen yerel malzemelerin katıldığı, birlik ve beraberliği simgeleyen geleneksel "dirlik çorbası" da kaynatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile TİKA Başkanı Abdullah Eren tarafından katılımcılara dirlik çorbası ile pilav ikram edildi.

TİKA tarafından oluşturulan alanda ziyaretçiler, Evrensel Tatlar etkinliğinin yanı sıra geleneksel lokum atölyesi, ödüllü restorasyon bilgi yarışması ve farklı coğrafyalara ait meşhur sos tarifleri ile de buluşacak. Her gün tekrarlanan lokum atölyesinin ardından Orta Doğu mutfağının köklü ve tescilli et yemeklerinden birinin yapımı katılımcılara gösterilecek.

Yarın ise çocuklara yönelik çerçeve üzeri baklagiller süsleme etkinliği düzenlenecek. Orta Asya kültürünün hamurlu et yemeklerinin sunumu yapılacak ve uluslararası aşçılar "geleneksel dans ve müzik gösterimi" sergileyecek.

Festivalin kapanış günü olan 24 Mayıs'ta da Acı Sos Meydan Okuma Etkinliği'ne sahne olacak.

Son gün ayrıca Güney Asya kültürünü yansıtan geleneksel el kınası süsleme, miniklerin yaratıcılıklarını geliştirecek sebze baskı atölyesi ve Kafkas mutfağının incisi sayılan pilav sunumu gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Gastronomi, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Etnospor Festivali'nde Kültürel Lezzetler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aldığı oto çekiciyi kamyonete çevirmek istedi, ruhsatın sahte olduğunu öğrendi Aldığı oto çekiciyi kamyonete çevirmek istedi, ruhsatın sahte olduğunu öğrendi
13 haftalık hamile kadının lüks otelde sır dolu ölümü 13 haftalık hamile kadının lüks otelde sır dolu ölümü
AB ve NATO’dan Rusya’ya savaş ilanı gibi tehdit: Güçle karşılık veririz AB ve NATO'dan Rusya'ya savaş ilanı gibi tehdit: Güçle karşılık veririz
Ertuğrul Doğan canlı yayında duyurdu İşte Muçi’nin dışında transfer edilen iki isim Ertuğrul Doğan canlı yayında duyurdu! İşte Muçi'nin dışında transfer edilen iki isim
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancı saldırısında 17 sivil hayatını kaybetti Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancı saldırısında 17 sivil hayatını kaybetti
SGK’daki rüşvet çarkında AK Partili vekilin damadı da gözaltına alındı SGK'daki rüşvet çarkında AK Partili vekilin damadı da gözaltına alındı

15:59
Aziz Yıldırım’ın merakla beklenen Aykut Kocaman kararı belli oldu
Aziz Yıldırım'ın merakla beklenen Aykut Kocaman kararı belli oldu
15:45
CHP’de “mutlak butlan“ krizi Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen hakkında partiden ihraç istemi
CHP'de "mutlak butlan" krizi! Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen hakkında partiden ihraç istemi
14:59
Bakan Çiftçi’den uyuşturucu operasyonuna ilk değerlendirme: Ünlü-ünsüz ayrımımız yok
Bakan Çiftçi'den uyuşturucu operasyonuna ilk değerlendirme: Ünlü-ünsüz ayrımımız yok
14:54
Resmen açıklandı İşte Süper Lig’de uygulanacak yabancı kuralı
Resmen açıklandı! İşte Süper Lig'de uygulanacak yabancı kuralı
14:52
Mücteba Hamaney talimatı verdi: Zenginleştirilmiş uranyum İran dışına çıkarılmayacak
Mücteba Hamaney talimatı verdi: Zenginleştirilmiş uranyum İran dışına çıkarılmayacak
14:49
Dilek İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun videosuna çok konuşulacak yorum
Dilek İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun videosuna çok konuşulacak yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 16:01:44. #7.13#
SON DAKİKA: Etnospor Festivali'nde Kültürel Lezzetler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.