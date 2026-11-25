Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile İngiltere'deki Bath Üniversitesi işbirliğinde, iklim değişikliğinin etkisiyle artış gösteren kısa süreli şiddetli yağışların büyüklüğünü Türkiye genelinde istatistiksel olarak tahmin edebilen dijital araç geliştirildi.

ETÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Tosunoğlu ile Bath Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Thomas Rodding Kjeldsen'in yürütücülüğünü üstlendiği "Değişen İklim Koşullarında Kritik Altyapı Tasarımı İçin Yağış Frekans Modelleri" projesi, British Council tarafından 2024 yılında taşkın ve kuraklık alanındaki uluslararası bilimsel işbirliklerini desteklemek amacıyla açılan çağrı kapsamında hayata geçirildi.

British Council tarafından yaklaşık 100 bin sterlin bütçeyle desteklenen projede, Türkiye genelinde kısa süreli şiddetli yağışların zamansal ve mekansal değişimleri ile iklim değişikliği karşısında gösterdiği eğilimler incelendi.

Araştırma kapsamında, 15 dakikadan 24 saate kadar farklı sürelerde gerçekleşen ekstrem yağışlar analiz edilerek Türkiye genelinde kullanılabilecek yağış frekans modelleri ve yağış şiddeti-süre-frekans (IDF) eğrileri geliştirildi.

Çalışmada, Türkiye genelinde toplam yağış miktarlarında azalma eğilimleri görülmesine karşın kısa süreli şiddetli yağışlarda belirgin artış eğilimlerinin bulunduğu tespit edildi.

Elde edilen bilimsel bulgular ve geliştirilen istatistiksel modeller kullanılarak Türkiye'nin herhangi bir bölgesi için farklı yağış sürelerine ve tekerrür aralıklarına karşılık gelen ekstrem yağış değerlerinin hesaplanabileceği çevrim içi bir araç oluşturuldu.

Taşkın risklerinin azaltılmasına katkı sağlaması hedefleniyor

Kullanıcıların, geliştirilen dijital araç sayesinde Türkiye'nin herhangi bir bölgesi için 50, 100, 200 ve 500 yıl gibi farklı tekerrür aralıklarına karşılık gelen ekstrem yağış değerlerine ve yağış şiddeti-süre-frekans eğrilerine ulaşabilmesi amaçlanıyor.

Dijital aracın özellikle belediyeler, kamu kurumları, mühendisler ve araştırmacılar tarafından kullanılmasına, yağmur suyu şebekelerinin, taşkın koruma yapılarının, drenaj sistemlerinin ve diğer kritik altyapı tesislerinin daha güvenilir biçimde tasarlanmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) yapılan başvurunun kabul edilmesinin ardından proje, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında iki gün boyunca gerçekleştirilen sunumlarla uluslararası katılımcılara tanıtıldı.

Prof. Dr. Fatih Tosunoğlu, AA muhabirine, 2022-2023 arasında Oxford Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak bulunduğu dönemde ekstrem yağış analizleri üzerine çalıştığını söyledi.

Daha sonra Bath Üniversitesi'nde Kjeldsen'in ekibi ile Türkiye'deki kısa süreli şiddetli (ekstrem) yağışlar üzerine çalışmalara başladıklarını ifade eden Tosunoğlu, "Çünkü en önemli can ve mal kaybına sebebiyet veren kısa süreli şiddetli yağışlardır. Bunlar, taşkınlara sebebiyet veren ve iklim değişikliğinin en fazla etkilediği ekstrem olaylar." dedi.

Türkiye'de kısa süreli 15 dakikalık, yarım saatlik ile 1 saatten 24 saate kadar kısa süreli şiddetli yağışların profilini ortaya koyduklarını ve bir analiz yaptıklarını anlatan Tosunoğlu, şöyle konuştu:

"Projeksiyonuna baktık ve şunu gördük ki, Türkiye'deki toplam yağışlarda azalmalar olurken ekstrem yağışlarda, kısa süreli şiddetli yağışlarda anlamlı derecede artan trendler var. Bu trendlerde bize bu olay gittikçe iklim değişikliğiyle daha da fazlalaşacak diyor. Bu nedenle yaptığımız analizlerde bu verilerin modellemesi ile ortaya çıkacak yeni yağış şiddeti, süre tekerrür aralığı eğrileri aslında hem uygulamacılara hem belediyelere hem kamu kurumlarına hem de araştırmacılara bir öngörü niteliği taşıyacak."

"Dijital uygulama gelecek ekstrem yağış değerlerini veriyor"

Yaptıkları analizler sonucunda online tool (araç) geliştirdiklerini anlatan Tosunoğlu, "Yani Türkiye'de herhangi bir bölge için yağış şiddeti, süre ve tekerrür ağırlığı eğriliğini istiyorsanız bu toola dokunduğunuz anda hem yakındaki istasyonun hem de kendi üzerindeki verileri kullanarak sizlere farklı tekerrür aralıklarına karşı gelecek ekstrem yağış değerlerini veriyor." diye konuştu.

İstanbul'da son 50 yılın en şiddetli yağışının yaşandığını hatırlatan Tosunoğlu, şöyle devam etti:

"İstanbul'da bir günde 200 milimetre yağış oldu ya da Isparta'da son 100 yılın, Bandırma'da, Samsun'da son 300 yılın en şiddetli yağışı oldu diye duymuşsunuzdur. Bu değerleri aslında öngörüp tahmin etmek gerekiyor ki altyapı sistemlerimizde, yağmur suyu şebekelerimizde ya da taşkın koruma kanallarımızda bu verilerden yola çıkarak tasarım yapalım. Bu noktada bu proje kapsamında elde edilen ve ortaya çıkılan tool ile hangi tekerrür aralığı için önemliyse kullanıcıların o tekerrür aralığı için 'bu ekstrem yağış değeri nedir'in cevabını Türkiye veya herhangi bir bölge için verecek bir araç geliştirdik."

Tosunoğlu, proje kapsamında ele aldıkları verilerin meteoroloji tarafından ölçüldüğünü, ham olarak aldıkları bu verileri ön analizlerden geçirdiklerini, güvenirliğini test ettiklerini, bunların tekerrür aralığını elde edecek ve toolda ortaya çıkaracak eğrileri verecek olasılık dağılım modellemeleri yapıldığını belirtti.

Projenin katkılarından bahseden Tosunoğlu, "Hangi bölgeyi istiyorsanız, orayı kolaylıkla kullanıcılar, halktan bir kişi bile merak edip o bölgedeki yağışları, tasarım yağışlarını ya da analiz edeceği yağışları ortaya çıkarabilir. Aslında bu projenin en güzel tarafı kolay, uygulanabilir ve Türkiye geneline ait yağış şiddeti, süre ve tekerrür aralığı eğrilerinin bir araç üzerinde kolaylıkla ulaşılması. Şimdiye kadar Türkiye'de böyle bir şey yoktu." ifadelerini kullandı.