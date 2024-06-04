Almanya, Euro 2024 için güvenlik önlemlerini artırıyor - Son Dakika
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Almanya, Euro 2024 için güvenlik önlemlerini artırıyor

Almanya, Euro 2024 için güvenlik önlemlerini artırıyor

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Euro 2024 için büyük şehirlerde ek önlemler alınarak güvenliğin artırılacağını duyurdu. Şampiyona süresince polis tüm sınırlarda kontroller yapacak ve havaalanları ile tren istasyonlarını korumak için önlemler alacak. Alman yetkililer, terör tehditlerine, siber saldırılara, holiganların şiddet eylemlerine ve cezai suçlara karşı ek güvenlik önlemleri aldıklarını vurguladı. Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak olan Almanya, 2,7 milyon kişinin stadyumlarda ve 12 milyon kişinin taraftar bölgelerinde olmasını bekliyor.

04.06.2024 15:51
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Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, 14 Haziran'da başlayacak Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2024) için büyük şehirlerde ek önlemler alınarak güvenliğin artırılacağını söyledi.

İçişler Bakanı Faeser ve Kuzey Ren-Vestfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul, federal ve eyalet hükümetlerinin Almanya'da düzenlenecek futbol şampiyonasına yönelik hazırlıklarının son durumunu basın toplantısıyla değerlendirdi.

Bakan Faeser, "Şampiyona sırasında polis tüm Alman sınırlarında kontroller yapacak, havaalanlarını ve tren istasyonlarını korumak için önlemler alacak. Çok dikkatli ve hazırlıklıyız." dedi.

Faeser, Alman yetkililerin olası terör tehditlerine, siber saldırılara, holiganların şiddet eylemlerine ve cezai suçlara karşı ek güvenlik önlemleri aldığını da vurguladı.

Federal makamların güvenlik önlemlerini yerel makamlarla yakından koordine edeceğini ifade eden Faeser, "Avrupa Futbol Şampiyonası'na ülkemizde ev sahipliği yapmak için sabırsızlanıyoruz. Stadyumlarda 2,7 milyon, taraftar bölgelerinde ise 12 milyona yakın kişinin olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Avrupa'nın en büyük futbol turnuvası 14 Haziran'da Almanya'nın İskoçya ile oynayacağı maçla Münih'te başlayacak. Final ise 14 Temmuz'da Berlin'deki Olympiastadion'da yapılacak.

Kuzey Ren-Vestfalya İçişleri Bakanı Reul bu büyüklükteki bir spor etkinliğinin sadece bir futbol kutlaması olmadığını aynı zamanda güvenlik politikası açısından da bir meydan okuma olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

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